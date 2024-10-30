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日系眼鏡秋冬話題 OWNDAYS黑潮登場 JINS主打全日製

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
OWNDAYS十周年推出全新「BLACK COLLECTION」，以黑色為設計基調，展開約30款鏡框設計。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS十周年推出全新「BLACK COLLECTION」，以黑色為設計基調，展開約30款鏡框設計。圖／OWNDAYS提供

日系眼鏡品牌OWNDAYS十周年推出全新「BLACK COLLECTION」向經典致敬，這個系列以品牌標誌性的「黑色」為設計基調，展開約30款鏡框設計，並邀請影歌雙棲的林映唯來展現這系列的黑色時尚魅力。JINS「2024日本製秋冬系列」主打從材料、零件到組裝都是Made in Japan，在材質與框型上細膩詮釋日式美學。

BLACK COLLECTION以黑色為設計靈魂，這系列訴求不僅外觀經典百搭，功能上也滿足不同場合的需求，具備調光鏡片的款式隨光線變化自動調整，同時提供抗UV的太陽眼鏡系列。

METAL金屬鏡框系列簡約而不失優雅，結合出洗練的設計與高機能感，展現成熟書卷魅力。樹脂系列在材質與輪廓上不僅提供舒適感，更注重細節與臉型的貼合。SUNGLASSES太陽眼鏡系列「變色鏡片」與一秒就能切換成太陽眼鏡的「OWNDAYS SNAP」等人氣款太陽眼鏡，以「黑」為基調打造風格。BLACK COLLECTION眼鏡與太陽眼鏡，全品項售價1,990～3,490元。

OWNDAYS十周年推出全新「BLACK COLLECTION」，以黑色為設計基調，展開約30款鏡框設計。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS十周年推出全新「BLACK COLLECTION」，以黑色為設計基調，展開約30款鏡框設計。圖／OWNDAYS提供

台灣的深度近視族群比例高居世界第一，同樣來自日本的JINS為了提升配戴體驗，2024日本製秋冬系列眼鏡採用鈦金屬製作鏡框，戴起來更輕盈、更舒適，鏡腳尾端特別採取配重設計，平衡眼鏡重心減輕鼻梁壓力，訴求不易滑落。獨特的彈簧鏡腳設計，讓角度更加有彈性，即使頭圍較大也不易產生壓迫感，打造輕盈舒適感受。

同時，JINS結合日本人氣流行框型，像是溫潤優雅的波士頓框、知性氣息的威靈頓框，或是修飾鏡片厚度的厚邊框設計，2024日本製秋冬系列眼鏡共推出8型2色16款，注重鏡框尺寸與鏡面比例，更加修飾臉型，增加五官的立體感與精緻度。

JINS 2024日本製秋冬系列從材料、零件到組裝都是Made in Japan。圖／JINS提供
JINS 2024日本製秋冬系列從材料、零件到組裝都是Made in Japan。圖／JINS提供
JINS 2024日本製秋冬系列，彈簧鏡腳設計平衡重量，不壓迫鼻梁，讓配戴舒適感提升。圖／JINS提供
JINS 2024日本製秋冬系列，彈簧鏡腳設計平衡重量，不壓迫鼻梁，讓配戴舒適感提升。圖／JINS提供

日本 眼鏡

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