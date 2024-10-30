Emma Corrin再度入鏡Miu Miu廣告形象 大秀懷舊風甜美

隨著2024年邁向第四季，年底節日、派對的氣氛也在悄悄升溫。Miu Miu發表了2024 Holiday形象廣告「Irreverent Wonder」,，由攝影師Lengua掌鏡，並由曾獲金球獎「最佳戲劇類影集」女主角的Emma Corrin擔綱演出，呈現懷舊、溫暖的假日氣氛。

頂著一頭俏皮短髮的Emma Corrin，曾在Netflix原創電視劇《王冠》中演出黛安娜王妃一角，並獲得2021年金球獎肯定、聲名大噪；事實上，Emma Corrin原就和Miu Miu擁有良好互動：不僅2023年的Miu Miu Holiday形象廣告也由她出演慵懶的「躺平」風格，同時她也曾在Miu Miu大秀中擔任模特兒，引領一波「內褲外穿」的時尚風潮。

本次的形象廣告是以復古肖像明信片為靈感，場景的環境縮小而親密，同時被淺色絲綢包覆的牆壁、地板，加上如錦緞沙發、扶手椅、三角鋼琴等道具，呈現了一種回返傳統家庭的溫馨調性。

2024的Miu Miu Holiday系列單品包含了軟皮革莫卡辛鞋、皮革長手套、亮面皮革布洛克鞋，麂皮運動鞋，以及多樣化的包款配飾。繼先前Miu Miu善用彩色尼龍繩結掀起的披掛風潮後，Holiday系列再度帶來以皮革編織的花朵、2D平面樂福鞋、超迷你比例的Adventure包等掛飾；女性收納櫃中「永遠少一雙」的鞋履也有豐富選項，無論是附上小巧蝴蝶結的軍綠色芭蕾舞平底鞋、後跟採鬆緊帶設計的納帕皮革樂福鞋、綴飾跟鞋，又或是亮片綴飾手提小包、Ivy綴飾肩背包都成為派對的閃亮單品。