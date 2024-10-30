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搭雙11熱潮！中華電行動帳單代收 消費1,111元可獲10％回饋

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

歡慶雙11，中華電信（2412）宣布，行動帳單代收服務瞄準遊戲商機推出多元優惠，11月1日起至11月30日於Google Play商店消費滿1,111元（含）以上，即可獲得10%現金回饋消費券；Sony PlayStation代收則有滿1,000元再抽Hami Point 100點購物金的回饋，如購買滿2,000元，加碼再抽1,000點購物金。

中華電信指出，玩家想入手唯美仙俠題材RPG遊戲《昊緣》、棒球經典20周年作品《職棒野球魂2024-2025》以及即將上架的3A熱門話題大作《黑神話：悟空》，現在正是時候。

此外，中華電信指出，App Store帳單代收提供申辦iPhone16系列新機且搭配精采5G方案之客戶，購買月租型、單次型商品不限金額，即有限量100元Hami Point點數回饋，若消費滿1,000元再享100點回饋，最高可享300點Hami Point回饋；使用中華小額付款消費MyCard點數滿1,000元，則有機會獲得Hami Point最高1,000點數回饋。　

中華電信強調，帳單代收服務免信用卡手續費，還能降低盜刷風險，玩家可以安心暢玩、購買遊戲虛擬道具、解鎖遊戲內容，提升遊戲體驗，不定期回饋購物金點數及現金回饋消費券，越買越實惠。

中華電信 消費券

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