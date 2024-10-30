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adidas雙11官網2件7.2折3件6.6折 APP下單3000現折300

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas 11月1日起至11月11日，官網及APP同步推出購買2件商品即享7.2折、3件則享6.6折等一系列優惠。圖／adidas提供
adidas 11月1日起至11月11日，官網及APP同步推出購買2件商品即享7.2折、3件則享6.6折等一系列優惠。圖／adidas提供

迎接雙11，adidas推出全新官方APP升級選購體驗，使用APP下單滿3,000元現折300元，11月1日起至11月11日，官網及APP更同步推出購買2件商品即享7.2折、3件則享6.6折超值優惠，另設有不同優惠專區，優惠低至5折以下，此外，adidas回饋品牌粉絲，在11月7日22:00將於APP獨家開賣「超越極限$1,314」組合限量(200組)。

adidas11月1日至11月11日官網及APP購買2件商品即享7.2折、3件享6.6折，使用APP結帳單筆消費滿3000元現折300元，還能同步疊加滿額優惠，單筆消費滿2,200元，可獲得200元折價券；單筆消費滿3,000元，不僅可享APP結帳立即折扣300元優惠，還加碼天天抽等同整張訂單的全額現金券；單筆消費滿3,800元及5,000元再送300元及品牌專屬地墊。

官網、APP另有四大專區優惠，T-TOE專區折扣6.5折起，包括精選經典鞋款如SAMBA、GAZELLE等；童裝專區任選3件享3折；聯名專區5折起，精選Y-3、BAPE、PUFFYLETTE等熱門聯名；每日驚喜特價釋出限量精選鞋衣，入手潮流鞋衣499元起。

不只線上優惠，adidas全台直營門市周年慶期間推出優惠7折起，會員單筆消費滿5,000元再現折500元起，且新客還能保送銅卡享更多會員福利。

adidas官網、APP精選商品，Y-3托特包IJ9880原價9,480元，優惠價6,636元。圖／adidas提供
adidas官網、APP精選商品，Y-3托特包IJ9880原價9,480元，優惠價6,636元。圖／adidas提供
adidas官網、APP每日驚喜價，雙面羽絨外套IV7569原價7,000元，優惠價2,999元。圖／adidas提供
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adidas官網、APP精選商品，Gazelle 運動休閒鞋GY7338原價3,490元，優惠價2,259元。圖／adidas提供
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辛普森家庭 x STAN SMITH運動休閒鞋IE7564原價4,290元，優惠價3,432元。圖／adidas提供
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adidas官網、APP每日驚喜價，RETROPY運動休閒鞋IE8105原價4,290元，優惠價2,199元。圖／adidas提供
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adidas官網、APP精選商品，Handball SPEZIAL運動休閒鞋IF3742原價3,690元，優惠價2,759元。圖／adidas提供
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