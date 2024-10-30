和闐玉Ｘ法國山羊皮 SHIATZY CHEN新款玉鐲提包秀高雅
皮革與玉石原是兩種不同材質，但因為工匠手藝的結合，催生出華麗的東方雅興。夏姿陳（SHIATZY CHEN）甫推出2024秋冬全新玉鐲提包（Sac de Jade），選用有千年歷史的「和闐玉」搭配嚴選皮革，典雅脫俗。
影片畫面聚焦在一處巴黎公寓的小電梯，電梯門緩緩開啟，新款玉鐲包瞬間登場。她（玉石包款）像有生命般地擬人化即將踏出電梯，短短約11秒的影片卻留下了深長的想像空間，令人不禁重複欣賞、回味。
從大地中被發掘的玉石正因為成色與質地的殊異，每塊皆為獨一無二。本次新款玉鐲提包選用了稀有的「和闐玉」，取其溫潤質地與柔和油脂光澤的優點，包款結構則選用法國山羊皮面再、加以大面積的刺繡淡墨蘭花，高雅柔韌、也令圖騰似有花香撲鼻而來。
值得一提的是：包款的玉石把手並在工匠巧手下切削、打磨，其弧線手把除了像一位大家閨秀的眼角眉梢、也似一小家碧玉的微笑，令人心曠神怡、氣質別具。包款共有淡紫色、天藍、黑與拼接四色，訂價皆為79,800元。
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