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和闐玉Ｘ法國山羊皮 SHIATZY CHEN新款玉鐲提包秀高雅

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在11秒的短影片中，包款似有了生命、展開一場城市的冒險旅程。圖／SHIATZY CHEN提供
在11秒的短影片中，包款似有了生命、展開一場城市的冒險旅程。圖／SHIATZY CHEN提供

皮革與玉石原是兩種不同材質，但因為工匠手藝的結合，催生出華麗的東方雅興。夏姿陳（SHIATZY CHEN）甫推出2024秋冬全新玉鐲提包（Sac de Jade），選用有千年歷史的「和闐玉」搭配嚴選皮革，典雅脫俗。

影片畫面聚焦在一處巴黎公寓的小電梯，電梯門緩緩開啟，新款玉鐲包瞬間登場。她（玉石包款）像有生命般地擬人化即將踏出電梯，短短約11秒的影片卻留下了深長的想像空間，令人不禁重複欣賞、回味。

從大地中被發掘的玉石正因為成色與質地的殊異，每塊皆為獨一無二。本次新款玉鐲提包選用了稀有的「和闐玉」，取其溫潤質地與柔和油脂光澤的優點，包款結構則選用法國山羊皮面再、加以大面積的刺繡淡墨蘭花，高雅柔韌、也令圖騰似有花香撲鼻而來。

值得一提的是：包款的玉石把手並在工匠巧手下切削、打磨，其弧線手把除了像一位大家閨秀的眼角眉梢、也似一小家碧玉的微笑，令人心曠神怡、氣質別具。包款共有淡紫色、天藍、黑與拼接四色，訂價皆為79,800元。

SHIATZY CHEN 刺繡羊皮雕花大款玉鐲提包，79,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 刺繡羊皮雕花大款玉鐲提包，79,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN推出新款玉鐲提包（Sac de Jade），以和闐玉提把搭配法國山羊皮，典雅脫俗。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN推出新款玉鐲提包（Sac de Jade），以和闐玉提把搭配法國山羊皮，典雅脫俗。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 拼接皮料雕花大款玉鐲提包，79,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 拼接皮料雕花大款玉鐲提包，79,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 刺繡羊皮雕花大款玉鐲提包，79,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 刺繡羊皮雕花大款玉鐲提包，79,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

影片 電梯

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