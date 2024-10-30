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卡地亞凝聚女性創業家力量：超越精品之名的世界公民

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞於2020年創立卡地亞自然基金會。圖／卡地亞提供
卡地亞於2020年創立卡地亞自然基金會。圖／卡地亞提供

卡地亞日前於台北舉辦「卡地亞女性創業論壇」（CWI Ecosystem Forum），為創業家打造多元交流平台。活動匯集各領域企業家、媒體、公部門與相關創業平台，藉由多元觀點的分享、自由交流的形式，串連並建立強大的網絡。

論壇是卡地亞於2006年創立靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women Initiative，簡稱CWI）的延伸。CWI球創業支持企劃，每年遴選來自全球不同地區、不同創業背景的傑出創業家，提供獲獎之創業家全方位的支持，透過賦能創業者，推動其企業發展。該計畫自成立以來，已有來自63個國家近300位具影響力的企業家受惠，17年來共頒發出總計高達950萬美元的獎金。CWI更於2022年起亦增設「多元、平權與包容獎」讓獲獎人不再侷限於女性。2025年，CWI將於日本大阪世界博覽會中設置女性創業家專屬場館，並從過去獲獎者中，選出最具社會影響力之創業家獎項。

「參與CWI的女性創業家，正是以自己的行動和事業，致力於解決當前不可忽視的社會與環境挑戰。」在論壇活動上，CWI全球總監Wingee Sin演講表示。活動上三位來自不同領域的女性領袖亦分享自身經驗，包括CWI 2024年得主、NousQ企業創辦人兼執行長Lynne Lim，該公司推出全球首款可在診所內完成手術的自動化手持設備CLiKX，讓患者無需全身麻醉即可進行耳管植入；CWI 2024的評審、也是為女性創業者搭建資源與人脈交流的平台WEpreneurs的創辦人Hannah Chou；以及於2017年創辦Anchor Taiwan國際創投網絡的執行長Elisa Chiu。

事實上，卡地亞（CARTIER）身為世界精品的龍頭品牌之一，對於善盡身為社會公民的一份子的責任與義務向來不遺餘力。除了CWI，卡地亞不僅是40年前法國最早專為當代藝術設立企業基金會的品牌，更陸續成立不同領域的基金會，其營運完全獨立於其商業活動，長期實踐品牌對可持續發展的承諾，並透過各種行動，支持人類發展、女性賦權、以及文化和藝術。

●環境 -- 卡地亞自然基金會

於2020年創立的卡地亞自然基金會（Cartier for Nature），以為未來世代保護世界自然遺產和生物多樣性為基金會宗旨。有鑒於過去50年野生動物平均下降了69%、近30%的哺乳動物和超過40%的兩棲動物處於瀕臨絕種的風險中，基金會透過資助各大具影響力的非營利組織，確保這些機構擁有足夠的資源能透過各項行動持續保護、恢復和管理生態系統，範圍涵蓋森林，以及生物多樣性熱點。

卡地亞自然基金會全球多個關懷環境為主軸的非營利組織合作，從不同的層面支持永續保育，合作機構包括保護中國三江源國家公園中雪豹的中國綠化基金會、致力減少盜獵的贊比亞COMACO、推廣永續畜牧的和平公園基金會（Peace Parks Foundation）、在澳洲建立碳補償市場大自然保護協會（The Nature Conservancy）、協助恢復歐洲大自然修復的歐洲再野化基金會（Rewilding Europe）、保育馬達加斯加紅樹林的藍色創投（Blue Ventures）、以及於衣索比亞恢復並重新連接分散森林區域的組織ORDA等。

●藝術 -- 卡地亞當代藝術基金會

「自創立以來，卡地亞當地藝術基金會（Fondation Cartier pour l'Art Contemporain）的運作始終秉持三項原則：一是以藝術家和藝術創作為本。二是注重跨領域：卡地亞基金會支持各類型的藝術創作，舉凡繪畫與攝影，建築與電影，設計與時尚等等。三是基金會的活動絕對獨立於卡地亞品牌的商業佈局。這正是1984年10月20日創立基金會的宗旨。」卡地亞當地藝術基金會創始主席 Alain Dominique Perrin

2025年適逢卡地亞當代藝術基金會創立 40 週年。過去40年間，基金會舉辦過超過160場展覽，合作過的藝術家與名人的包括尚努維爾（Jean Nouvel）、安妮華達（Agnès Varda）、北野武、佩蒂史密斯（Patti Smith）、Sheroanawe Hakihiiwe等。並於1994年從Jouy-en-Josas的Montcel莊園搬遷至巴黎拉斯帕伊大道的展覽空間。基金會也宣布將於2025年進駐位於巴黎皇家宮殿廣場的新館，持續投入巴黎都市與文化發展，致力發揮在全球當代藝術領域的影響力。

●弱勢關懷 -- 卡地亞慈善基金會

卡地亞慈善基金會（Cartier Philanthropy）於2012年於日內瓦成立，致力於幫助全球最貧困區域內的弱勢群體，透過提供適當的協助與具有條件的環境，使身處極度貧窮生活中的民眾就重新獲得對生活的掌控權、爭取更多選擇權與機會。多年來，基金會不僅促成了眾多慈善活動，並逐步建立出一套以數據為本、成效為先的準則，務求所帶來的改變能夠長遠延續。

卡地亞慈善基金會以資助非營利組織的形式運作，而合作的標準包括發揮影響力、在專業領域有傑出表現、以信任、廉潔與尊重為本、且營運使命涵蓋享有水資源與衛生、教育、健康及營養等基本服務；婦女的社會和經濟發展；永續生活和生態系統；以及巴基斯坦、孟加拉洪水的救援、Covid 19的緩解與修復 、烏俄戰爭中烏克蘭百姓協助等緊急應變和備災。迄今為止，卡地亞慈善基金會已投注7500萬瑞士法郎的善款、橫跨全球34個國家、與50家非營利組織（包括非營利組織、聯合國機構與社會企業）攜手合作。

卡地亞當代藝術基金會將於2025年歡慶40週年。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會將於2025年歡慶40週年。圖／卡地亞提供
卡地亞自然基金會以為未來世代保護世界自然遺產和生物多樣性為基金會宗旨。圖／卡地亞提供
卡地亞自然基金會以為未來世代保護世界自然遺產和生物多樣性為基金會宗旨。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會歷年展覽。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會歷年展覽。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會迄今為止已投注7500。圖／卡地亞提供萬瑞士法郎的善款。
卡地亞慈善基金會迄今為止已投注7500。圖／卡地亞提供萬瑞士法郎的善款。
卡地亞影響力座談。（由左至右）WEpreneurs創辦人Hannah Chou、CWI全球項目總監Wingee Sin、NousQ創辦人Lynne Lim。圖／卡地亞提供
卡地亞影響力座談。（由左至右）WEpreneurs創辦人Hannah Chou、CWI全球項目總監Wingee Sin、NousQ創辦人Lynne Lim。圖／卡地亞提供
卡地亞自然基金會採完全獨立運作，不受商業策略影響。圖／卡地亞提供
卡地亞自然基金會採完全獨立運作，不受商業策略影響。圖／卡地亞提供
CWI為卡地亞企業社會責任之一，日前於台北舉辦CWI Ecosystem Forum論壇。圖／卡地亞提供
CWI為卡地亞企業社會責任之一，日前於台北舉辦CWI Ecosystem Forum論壇。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會於1994年起搬遷至巴黎拉斯帕伊大道。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會於1994年起搬遷至巴黎拉斯帕伊大道。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會的理想是釋放每個人擁有的潛能。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會的理想是釋放每個人擁有的潛能。圖／卡地亞提供
卡地亞自然基金會採完全獨立運作，不受商業策略影響。圖／卡地亞提供
卡地亞自然基金會採完全獨立運作，不受商業策略影響。圖／卡地亞提供
CWI Ecosystem Forum講者合影。（由左至右）Anchor Taiwan執行長Elisa Chiu、卡地亞台灣董事總經理Sally Wong、CWI全球項目總監Wingee Sin、WEpreneurs 創辦人Hannah Chou、NousQ創辦人Lynne Lim。圖／卡地亞提供
CWI Ecosystem Forum講者合影。（由左至右）Anchor Taiwan執行長Elisa Chiu、卡地亞台灣董事總經理Sally Wong、CWI全球項目總監Wingee Sin、WEpreneurs 創辦人Hannah Chou、NousQ創辦人Lynne Lim。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會迄今為止已與50家非營利組織攜手合作。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會迄今為止已與50家非營利組織攜手合作。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會將進駐位於巴黎皇家宮殿廣場的新館。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會將進駐位於巴黎皇家宮殿廣場的新館。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會於2012 年於日內瓦成立。。圖／卡地亞提供
卡地亞慈善基金會於2012 年於日內瓦成立。。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會展覽空間。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會展覽空間。圖／卡地亞提供

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