卡地亞凝聚女性創業家力量：超越精品之名的世界公民

卡地亞日前於台北舉辦「卡地亞女性創業論壇」（CWI Ecosystem Forum），為創業家打造多元交流平台。活動匯集各領域企業家、媒體、公部門與相關創業平台，藉由多元觀點的分享、自由交流的形式，串連並建立強大的網絡。

論壇是卡地亞於2006年創立靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women Initiative，簡稱CWI）的延伸。CWI球創業支持企劃，每年遴選來自全球不同地區、不同創業背景的傑出創業家，提供獲獎之創業家全方位的支持，透過賦能創業者，推動其企業發展。該計畫自成立以來，已有來自63個國家近300位具影響力的企業家受惠，17年來共頒發出總計高達950萬美元的獎金。CWI更於2022年起亦增設「多元、平權與包容獎」讓獲獎人不再侷限於女性。2025年，CWI將於日本大阪世界博覽會中設置女性創業家專屬場館，並從過去獲獎者中，選出最具社會影響力之創業家獎項。

「參與CWI的女性創業家，正是以自己的行動和事業，致力於解決當前不可忽視的社會與環境挑戰。」在論壇活動上，CWI全球總監Wingee Sin演講表示。活動上三位來自不同領域的女性領袖亦分享自身經驗，包括CWI 2024年得主、NousQ企業創辦人兼執行長Lynne Lim，該公司推出全球首款可在診所內完成手術的自動化手持設備CLiKX，讓患者無需全身麻醉即可進行耳管植入；CWI 2024的評審、也是為女性創業者搭建資源與人脈交流的平台WEpreneurs的創辦人Hannah Chou；以及於2017年創辦Anchor Taiwan國際創投網絡的執行長Elisa Chiu。

事實上，卡地亞（CARTIER）身為世界精品的龍頭品牌之一，對於善盡身為社會公民的一份子的責任與義務向來不遺餘力。除了CWI，卡地亞不僅是40年前法國最早專為當代藝術設立企業基金會的品牌，更陸續成立不同領域的基金會，其營運完全獨立於其商業活動，長期實踐品牌對可持續發展的承諾，並透過各種行動，支持人類發展、女性賦權、以及文化和藝術。

●環境 -- 卡地亞自然基金會

於2020年創立的卡地亞自然基金會（Cartier for Nature），以為未來世代保護世界自然遺產和生物多樣性為基金會宗旨。有鑒於過去50年野生動物平均下降了69%、近30%的哺乳動物和超過40%的兩棲動物處於瀕臨絕種的風險中，基金會透過資助各大具影響力的非營利組織，確保這些機構擁有足夠的資源能透過各項行動持續保護、恢復和管理生態系統，範圍涵蓋森林，以及生物多樣性熱點。

卡地亞自然基金會全球多個關懷環境為主軸的非營利組織合作，從不同的層面支持永續保育，合作機構包括保護中國三江源國家公園中雪豹的中國綠化基金會、致力減少盜獵的贊比亞COMACO、推廣永續畜牧的和平公園基金會（Peace Parks Foundation）、在澳洲建立碳補償市場大自然保護協會（The Nature Conservancy）、協助恢復歐洲大自然修復的歐洲再野化基金會（Rewilding Europe）、保育馬達加斯加紅樹林的藍色創投（Blue Ventures）、以及於衣索比亞恢復並重新連接分散森林區域的組織ORDA等。

●藝術 -- 卡地亞當代藝術基金會

「自創立以來，卡地亞當地藝術基金會（Fondation Cartier pour l'Art Contemporain）的運作始終秉持三項原則：一是以藝術家和藝術創作為本。二是注重跨領域：卡地亞基金會支持各類型的藝術創作，舉凡繪畫與攝影，建築與電影，設計與時尚等等。三是基金會的活動絕對獨立於卡地亞品牌的商業佈局。這正是1984年10月20日創立基金會的宗旨。」卡地亞當地藝術基金會創始主席 Alain Dominique Perrin

2025年適逢卡地亞當代藝術基金會創立 40 週年。過去40年間，基金會舉辦過超過160場展覽，合作過的藝術家與名人的包括尚努維爾（Jean Nouvel）、安妮華達（Agnès Varda）、北野武、佩蒂史密斯（Patti Smith）、Sheroanawe Hakihiiwe等。並於1994年從Jouy-en-Josas的Montcel莊園搬遷至巴黎拉斯帕伊大道的展覽空間。基金會也宣布將於2025年進駐位於巴黎皇家宮殿廣場的新館，持續投入巴黎都市與文化發展，致力發揮在全球當代藝術領域的影響力。

●弱勢關懷 -- 卡地亞慈善基金會

卡地亞慈善基金會（Cartier Philanthropy）於2012年於日內瓦成立，致力於幫助全球最貧困區域內的弱勢群體，透過提供適當的協助與具有條件的環境，使身處極度貧窮生活中的民眾就重新獲得對生活的掌控權、爭取更多選擇權與機會。多年來，基金會不僅促成了眾多慈善活動，並逐步建立出一套以數據為本、成效為先的準則，務求所帶來的改變能夠長遠延續。