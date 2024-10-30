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板橋大遠百旗艦店獨首賣！RADO超薄DiaMaster鑽霸現身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Rado雷達表板橋大遠百旗艦店，將成為DiaMaster Thinline「鑽霸」系列金屬陶瓷超薄限量表獨家開賣首店。圖／RADO提供
Rado雷達表板橋大遠百旗艦店，將成為DiaMaster Thinline「鑽霸」系列金屬陶瓷超薄限量表獨家開賣首店。圖／RADO提供

一加一在數學方程式裡等於二，但在加入化學層面的運用後、也可以具備大於二的加乘效果。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）推出新款DiaMaster Thinline「鑽霸」系列金屬陶瓷超薄限量表，兼具金屬質感、超薄量體與陶瓷優點，限量、限定通路獨家開賣。

在過去二十年間研發試驗出無數陶瓷成色的雷達（RADO），儼然可謂陶瓷機械表品牌中的當仁不讓。獨家的Ceramos™金屬陶瓷則使用了90%的高科技陶瓷與10%的金屬複合物為配方，在經過攝氏1,300度高溫的燒結後最終成形，相較於一般貴金屬表款提升了耐磨性與耐久性，同時也具有高科技陶瓷的輕盈、親膚性等特點。

於此同時表款並採用自動上鍊的R77自動上鍊機械機芯，其自動盤並採用黑色DLC處理，底蓋並刻有Limited Edition One Out of 388字樣。41毫米的尺寸並採用半開放式面盤：中央可一窺機芯的局部細節、零件、打磨修飾，以及清楚可見的日期轉盤。包含表殼約8.3毫米的尺寸，則可輕鬆在西裝袖口之外、之內「穿梭」存在。

表款訂價68,100元、全世界限量388只，台灣少量到貨，並將在RADO雷達表板橋大遠百旗艦店、獨家開賣。

薄型表款的表冠具有RADO的船錨造型Logo，除了呼應自動盤造型，也代表了機芯為自動上鍊。圖／RADO提供
薄型表款的表冠具有RADO的船錨造型Logo，除了呼應自動盤造型，也代表了機芯為自動上鍊。圖／RADO提供
除了面盤採用半開放式設計，DiaMaster Thinline鑽霸超薄金屬陶瓷限量表的透明後底蓋也可近距離欣賞機芯細節。圖／RADO提供
除了面盤採用半開放式設計，DiaMaster Thinline鑽霸超薄金屬陶瓷限量表的透明後底蓋也可近距離欣賞機芯細節。圖／RADO提供
棕色皮表帶並搭配鈦金屬伸縮折疊扣，穿戴方便。圖／RADO提供
棕色皮表帶並搭配鈦金屬伸縮折疊扣，穿戴方便。圖／RADO提供
RADO雷達表 DiaMaster Thinline「鑽霸」系列金屬陶瓷超薄限量表，限量388只，68,100元。圖／RADO提供
RADO雷達表 DiaMaster Thinline「鑽霸」系列金屬陶瓷超薄限量表，限量388只，68,100元。圖／RADO提供

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