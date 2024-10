板橋大遠百旗艦店獨首賣！RADO超薄DiaMaster鑽霸現身

一加一在數學方程式裡等於二,但在加入化學層面的運用後、也可以具備大於二的加乘效果。瑞士鐘表品牌雷達(RADO)推出新款DiaMaster Thinline「鑽霸」系列金屬陶瓷超薄限量表,兼具金屬質感、超薄量體與陶瓷優點,限量、限定通路獨家開賣。

在過去二十年間研發試驗出無數陶瓷成色的雷達(RADO),儼然可謂陶瓷機械表品牌中的當仁不讓。獨家的Ceramos™金屬陶瓷則使用了90%的高科技陶瓷與10%的金屬複合物為配方,在經過攝氏1,300度高溫的燒結後最終成形,相較於一般貴金屬表款提升了耐磨性與耐久性,同時也具有高科技陶瓷的輕盈、親膚性等特點。

於此同時表款並採用自動上鍊的R77自動上鍊機械機芯,其自動盤並採用黑色DLC處理,底蓋並刻有Limited Edition One Out of 388字樣。41毫米的尺寸並採用半開放式面盤:中央可一窺機芯的局部細節、零件、打磨修飾,以及清楚可見的日期轉盤。包含表殼約8.3毫米的尺寸,則可輕鬆在西裝袖口之外、之內「穿梭」存在。