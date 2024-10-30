GU雙11優惠 限時14天秋冬主打單品降價100～300元

迎接雙11購物節，日本流行時尚服飾品牌GU將於11月1日至11月14日連續14天推出「11.11自由購物節」，優惠不只有網購，串接GU網路商店與全台實體店舖，同時滿足優惠與便利度。

趁雙11檔期優惠，GU秋冬必買推薦包括：女裝燈芯絨barrel leg錐形褲原價990元、優惠價790元，搭配女裝燈芯絨短版襯衫上衣配下身一起購入共降價300元；秋冬新品柔軟舒適PUFFY TOUCH針織衫有多款選擇，指定期間內每件降幅100至200元；營造秋冬穿搭層次感的背心也是重點單品，不分男女款HEAT PADDED夾層背心於指定期間降價200元、外套降價300元，是這次雙11檔期降幅最大的優惠單品之一。配件部分有女裝輕量厚底繫帶靴原價1,190元、優惠價990元；女裝迷你肩包原價690元、優惠價590元。

不只商品有限定優惠價，GU雙11加碼推出四重回饋，包含於指定時間與通路，單筆消費滿額贈送插畫家餃貓設計翻轉兩用U型枕頭及束口袋、GU APP會員獨享單筆消費不限金額抽Marshall藍牙喇叭，以及LINE Pay滿額享最高5%點數回饋等系列優惠。