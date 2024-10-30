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早春形象 幽默LOEWE爆笑合照 迷幻VALENTINO致敬費里尼

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
當紅男星Drew Starkey演繹LOEWE 2025早春形象。圖／LOEWE提供
當紅男星Drew Starkey演繹LOEWE 2025早春形象。圖／LOEWE提供

2025 早春系列陸續上市，品牌紛紛發表最新形象，傳遞早春系列的創意發想。LOEWE發布由知名攝影師Juergen Teller操刀的形象廣告，延續角色研究的概念，刻畫人物與個性雙重特質。由創意總監Alessandro Michele主導的范倫鐵諾（Valentino）2025早春系列廣告大片，以「AVANT LES DÉBUTS」為主題，向費里尼的經典電影羅馬風情畫》致敬。

LOEWE廣告中的主角，包括最近爆紅的Drew Starkey等人，透過刻意擺出帶點炫耀賣弄意味的古怪姿勢，在全白色背景攝影棚裡扮演普遍的原型人物，與船長、標準舞蹈員、皮革猛男、潛水員、中世紀騎士、騎師、園丁、健美運動員、划艇手、芭蕾舞者、衝浪人、摩托車手、越野摩托車手、摩托飛車黨和欖球運動員等其他角色一起，擦出令人意想不到的火花。散發濃厚的美國風的男裝，以及帶有階級意味的設計的女性緊身洋裝和皮革服裝，在冷幽默的鏡頭下更顯率真。

范倫鐵諾的全新形象則是最新上任的Alessandro Michele，以范倫鐵諾的傳奇總部Mignanelli Palace為起點，重新構想范倫鐵諾世界的旅程。他將這座古羅馬宮殿的宏偉正門化為一扇通往新家的入口，鏡頭跟隨一位少女歸家的足跡，她沿著古羅馬宮殿的牆壁緩緩行走，幾隻巴哥犬緊隨其後，並在那裡遇見藝術家、電影女王、神職人員、貴族後裔等奇幻角色，借用費里尼在電影《羅馬風情畫》中對安娜麥蘭妮的感人告別，向羅馬這座迷人的城市致敬。影像中介於維斯康蒂的新現實主義、伯格曼的視覺象徵主義與費里尼的魔幻現實主義之間的美學風格，正是Alessandro Michele為范倫鐵諾設定的全新方向。

LOEWE 2025早春系列的全新綠色絨毛包款。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025早春系列的全新綠色絨毛包款。圖／LOEWE提供
范倫鐵諾2025早春系列廣告大片「AVANT LES DÉBUTS」。圖／范倫鐵諾提供
范倫鐵諾2025早春系列廣告大片「AVANT LES DÉBUTS」。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE 2025早春系列的鞋履靜物照。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025早春系列的鞋履靜物照。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025早春形象刻畫人物與個性雙重特質。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025早春形象刻畫人物與個性雙重特質。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025早春形象由Juergen Teller操刀拍攝。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025早春形象由Juergen Teller操刀拍攝。圖／LOEWE提供
范倫鐵諾2025早春系列廣告大片由創意總監Alessandro Michele主導。圖／范倫鐵諾提供
范倫鐵諾2025早春系列廣告大片由創意總監Alessandro Michele主導。圖／范倫鐵諾提供
范倫鐵諾2025早春系列廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
范倫鐵諾2025早春系列廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
范倫鐵諾2025早春系列廣告大片體現品牌全新美學風格。圖／范倫鐵諾提供
范倫鐵諾2025早春系列廣告大片體現品牌全新美學風格。圖／范倫鐵諾提供
LOEWE 2025早春系列的包包靜物照。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025早春系列的包包靜物照。圖／LOEWE提供

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