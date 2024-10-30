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早春形象 幽默LOEWE爆笑合照 迷幻VALENTINO致敬費里尼
2025 早春系列陸續上市，品牌紛紛發表最新形象，傳遞早春系列的創意發想。LOEWE發布由知名攝影師Juergen Teller操刀的形象廣告，延續角色研究的概念，刻畫人物與個性雙重特質。由創意總監Alessandro Michele主導的范倫鐵諾（Valentino）2025早春系列廣告大片，以「AVANT LES DÉBUTS」為主題，向費里尼的經典電影《羅馬風情畫》致敬。
LOEWE廣告中的主角，包括最近爆紅的Drew Starkey等人，透過刻意擺出帶點炫耀賣弄意味的古怪姿勢，在全白色背景攝影棚裡扮演普遍的原型人物，與船長、標準舞蹈員、皮革猛男、潛水員、中世紀騎士、騎師、園丁、健美運動員、划艇手、芭蕾舞者、衝浪人、摩托車手、越野摩托車手、摩托飛車黨和欖球運動員等其他角色一起，擦出令人意想不到的火花。散發濃厚的美國風的男裝，以及帶有階級意味的設計的女性緊身洋裝和皮革服裝，在冷幽默的鏡頭下更顯率真。
范倫鐵諾的全新形象則是最新上任的Alessandro Michele，以范倫鐵諾的傳奇總部Mignanelli Palace為起點，重新構想范倫鐵諾世界的旅程。他將這座古羅馬宮殿的宏偉正門化為一扇通往新家的入口，鏡頭跟隨一位少女歸家的足跡，她沿著古羅馬宮殿的牆壁緩緩行走，幾隻巴哥犬緊隨其後，並在那裡遇見藝術家、電影女王、神職人員、貴族後裔等奇幻角色，借用費里尼在電影《羅馬風情畫》中對安娜麥蘭妮的感人告別，向羅馬這座迷人的城市致敬。影像中介於維斯康蒂的新現實主義、伯格曼的視覺象徵主義與費里尼的魔幻現實主義之間的美學風格，正是Alessandro Michele為范倫鐵諾設定的全新方向。
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