早春形象 幽默LOEWE爆笑合照 迷幻VALENTINO致敬費里尼

2025 早春系列陸續上市，品牌紛紛發表最新形象，傳遞早春系列的創意發想。LOEWE發布由知名攝影師Juergen Teller操刀的形象廣告，延續角色研究的概念，刻畫人物與個性雙重特質。由創意總監Alessandro Michele主導的范倫鐵諾（Valentino）2025早春系列廣告大片，以「AVANT LES DÉBUTS」為主題，向費里尼的經典電影《羅馬風情畫》致敬。

LOEWE廣告中的主角，包括最近爆紅的Drew Starkey等人，透過刻意擺出帶點炫耀賣弄意味的古怪姿勢，在全白色背景攝影棚裡扮演普遍的原型人物，與船長、標準舞蹈員、皮革猛男、潛水員、中世紀騎士、騎師、園丁、健美運動員、划艇手、芭蕾舞者、衝浪人、摩托車手、越野摩托車手、摩托飛車黨和欖球運動員等其他角色一起，擦出令人意想不到的火花。散發濃厚的美國風的男裝，以及帶有階級意味的設計的女性緊身洋裝和皮革服裝，在冷幽默的鏡頭下更顯率真。