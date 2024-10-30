台北國際旅展11月1日盛大登場！展場限定優惠獨家玩法大功開

全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月1日(五)至4日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、馬來西亞、泰國、捷克、法國、美洲、非洲等橫跨五大洲111個國家及城市，航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等單位，共1,500格攤位展出。今(29)日展前記者會上台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長、簡余晏會長、交通部觀光署林信任副署長、故宮博物院黃永泰副院長、文化部王時思次長、客委會范佐銘副主委，與貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島共和國、瓜地馬拉、吐瓦魯國、聖文森及格瑞那丁等國外使節、中央、地方代表共同為觀光旅遊業應援，搶先公開展出重點與優惠資訊！

台灣觀光協會簡余晏會長表示，一個月前網路上就開始出現「ITF台北國際旅展」熱門關鍵字，很多業者摩拳擦掌推出更多優質遊程，不再只談CP值，也有很多高品質遊程，邀業者一同打造一場國家級的旅展，展現台灣進步永續創新的旅遊資源。ITF旅展今年展出規模再擴大，可望突破去年的34萬4,475進場人次，目標成長5%。簡會長表示現在是台灣的時代，Agoda統計上半年全球熱門旅遊目的地，台灣名列第六，「台灣」在熱搜排行、或是關鍵字搜尋上，都節節上升中。當全世界都在關切台灣的同時，特別感謝所有旅遊業者推出登山、環島、自行車等各種創新行程，邀業界一同用民主、多元、包容還有溫暖的景點，讓每一位來到台灣的旅人，愛上台灣。

交通部觀光署林信任副署長表示，從1987年開始舉辦第一屆的ITF，當時是兩年舉辦一次，隨著產業蓬勃發展，2000年開始變成年年舉辦，一年比一年更盛大，是觀光業界最大的交流平台。今年ITF旅遊交易會邀請全球83位買家與國內旅遊業者進行B2B合作洽談，也安排國際買家到全台各地踩線，共同推台灣旅遊產品。讓全世界的旅人透過ITF認識台灣、愛上台灣，成為台灣的粉絲。

今(29)日展前記者會上台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長、簡余晏會長、交通部觀光署林信任副署長及許多國外使節、中央、地方代共同為觀光旅遊業應援。圖／udn售票網提供

航空公司與旅行社重磅登場 買一送一超值優惠 買日本國際線加碼送國內線

疫後航空客運需求快速成長，今年中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、亞洲航空、越南航空、越捷航空等9大航空公司都獨立參展，另有多家航空公司與國家、城市館一同展出，如進駐韓國館的大韓航空、韓亞航空、德威航空、濟州航空、釜山航空、易斯達航空等8家航空業者於展期輪番展出，以及砂拉越展館的汶萊皇家航空，和日本館的天馬航空等。現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。

搶攻台灣市場 日韓港泰法等國展出規模再擴大

據交通部觀光署統計數據顯示，今年1-8月國人出國人次達11,388,240人次，較去年同期成長4,044,999人次，已恢復至2019年同期的97.5%。台灣旅客為鄰近國家重要客源市場之一，包含日本、韓國、香港、泰國、法國等國家皆擴大參展，積極搶客。其中日本館集結北海道至沖繩等旅遊目的地，以及JR東日本、JR西日本、東武鐵道、近鐵集團等熱門單位，可於現場買到JR EAST PASS 東北鐵路周遊券、九州SUNQ PASS、JR西日本鐵路周遊券、近鐵電車周遊券等交通票券。也有如日本酒藏旅遊、日本鄉村體驗等主題旅遊攤位，提供計畫深度遊日的民眾從特色文化、在地美食到購物及娛樂設施等豐富資訊及選擇。

韓國觀光公社韓國館現場將打造「雪景」，絕對必拍！更將現場販售機票、行程，更邀請李多慧於11月2日14:00分享韓國旅遊推薦，另也邀獨立樂團THE FIX、規劃韓國夜景沉浸式投影、呈現韓國特色慶典「華川山鱒魚節」、傳統表演「水原華城文化節-慈宮駕轎」等，可飽覽韓國傳統與現代風格表演，用獨特體驗嗨翻全場。

ITF台北國際旅展將在本週五開展，年度優惠省荷包。圖／udn售票網提供

一站蒐羅熱門景點主題遊程 折扣、優惠輕鬆掌握

國人旅遊型態改變，自由行市場崛起，業者也祭出超值商品，不論是機加酒行程、熱門交通票券、主題樂園門票、當地遊程等一應俱全，參觀民眾能掌握最新旅遊趨勢及產品！隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社也力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程。日韓冬季滑雪、玩雪行程詢問度高，五福旅遊「雪漾首爾５日」21,900元起，旅展享第二人減3,000元；喜鴻假期「雙戲雪首爾5日」旅展優惠價39,900元起，第二人最高減8,000元；可樂旅遊則推出韓國5日遊萬元有找的行程，旅展期間每日也將限量推出日本環球影城買一送一的好康優惠；鳳凰旅遊推出歐洲線、土耳其最高第二人減1萬，春節檔期紐澳線第二人最高現省6,000元的旅展優惠；KKday推出韓國、日本、泰國機票免萬元，機加酒、迷你團商品現場下單現折1,000元，郵輪產品早鳥價每房最高折6,000元，旅展現場下單再折3,000元；雄獅旅遊推出季節限定「楓紅首爾樂天小旅行4日」免萬元，更首度推出JR九州36+3列車保證席次，可體驗黑豚料理與砂蒸浴；長汎旅行社「香港3天2夜機加酒自由行」最高享折扣1,055元，再加碼抽機票；易飛旅遊限時下殺，國外團體行程最高買一送一，國內旅遊第4人免費！展期間現場下單滿1萬元還有機會將峴港往返機票、宮崎-佐賀自選往返機票帶回家；Klook於現場祭出全站1折起超殺優惠，推出環球影城買1送1、住宿滿2千元折1千元、不限流eSIM 1折等活動，現場玩遊戲還可以抽日本星野集飯店「界」系列住宿一晚。

熱門餐券、住宿券、SPA泡湯券年度最優惠

超值住宿餐飲券、SPA泡湯券，ITF開搶！晶華酒店、老爺集團、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值住宿優惠券，五星飯店住宿券最低下殺1.9折、熱銷餐券3.9折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，享受全方位的身心療癒。

旅展星光熠熠 熱愛旅行的追星族看過來

11月1日下午1點FUBON ANGELS將在交通部航港局展館表演，下午1點30分味全龍啦啦隊隊現身昇恆昌展館表演。11月2至3日日本館的豐島區池袋展攤將有4位日本知名Cosplayer大使出席；台灣偶像男團FEniX則將於11月3日下午3點20分親臨旅展現場可樂旅遊舞台。大會舞台則有日本自助旅遊中毒者林氏璧分享2025直飛神戶旅遊提案、知名YouTuber展榮、展瑞談減少一次性旅宿備品的重要性、熊霓分享新竹旅遊、日本搞笑藝人粘土大介談長崎縣。旅展眾星雲集，歡迎民眾前來一睹巨星風采。

入場送eSIM 現場好禮多重送 保證值回票價

為回饋觀展民眾，主辦單位規劃好禮多重送，保證值回票價。ITF入場禮，凡進場即可兌換eSIM，為行程加值！ITF問卷禮，至服務台填問卷即贈小禮物；ITF滿額禮，當日單筆消費金額滿10,000元，即可兌換1份限量好禮；ITF 最佳表演-投票活動，至四樓M區大會舞台，投票選出最喜歡的表演，就有機會抽中限量好禮。另有信用卡滿額禮，以及LINE Pay優惠券折扣等活動，搭配各項展場限定優惠，多種好禮大放送。以上活動獎品數量有限，送完為止。

把握ITF門票預售優惠、捐血贈票

2024 ITF台北國際旅展即將於11月1日至4日於台北南港展覽館一館盛大舉行，門票預售9折優惠只到10月31日，購票請至udn售票網。台灣觀光協會也歡迎民眾即日起至11月2日前，至北北基宜19個捐血點，踴躍參與捐血贈票活動。歡迎到ITF台北國際旅展，挖掘優質旅遊產品，打造2025完美旅遊假期！