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台鐵E500駛進台北國際旅展 山嵐、海風號便當限量販售

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北國際旅展（ITF）將於11月1日起展開為期4天的年度盛事，台鐵今年以全新之姿參與。圖／台鐵提供
台北國際旅展（ITF）將於11月1日起展開為期4天的年度盛事，台鐵今年以全新之姿參與。圖／台鐵提供

台北國際旅展（ITF）將於11月1日起展開為期4天活動，台鐵公司除將最新的電力機車E500型機車頭駛進展場，設置特色打卡區，並推出多樣限定優惠商品，展期間購買還可加購首次露面、印有台鐵logo的「簡約購物袋」；另有販售台鐵便當，其中包含海風、山嵐號造型陶瓷便當等3款展場限定便當組合，每日限量20組。

台鐵表示，今年以全新之姿參與ITF，11月1日將於南港展覽館1館4樓，向國內、外民眾介紹豐富多樣的觀光列車及鐵道旅遊方案，同時推廣低碳旅遊理念，今年還將最新的電力機車E500型機車頭駛進展場，並設置特色打卡區；展期間購買各式鐵道觀光列車遊程、一日周遊券及打卡分享鐵道旅行故事的民眾，就有機會獲得精美小禮物。

台鐵指出，展區內還推出多樣限定優惠商品，包含台鐵經典車站紀念酒、不老杯杯及里程杯的懷舊玻璃杯組、鐵路便當系列及餐旅熊系列商品組。考量玩家參加旅展收集資料需求，此次推出首次露面、印有台鐵logo的「簡約購物袋」，可用99元加購價帶走。

而受到民眾喜愛的台鐵便當，展期間除販售熱銷的排骨經典便當100元、福圓（控肉）便當100元、蔥油鹹水雞便當120元、植物肉蔬食便當100元外，還推出3款展場限定的特色便當組合。

展場限定特色便當組合包含「寶島台味鋼盒提袋餐具組」，以烙印台鐵工字軌復古圓型雙層不鏽鋼盒，搭配奶茶色文青風帆布提袋加餐具組，菜色為花蓮富里白米、宜蘭西魯肉、台南蝦捲、埔里茭白筍到東港櫻花蝦，每組售價699元。

還有以台鐵最新觀光列車海風、山嵐號設計的造型陶瓷點心便當，夢幻的馬卡龍色系相當吸睛。「海風號」呈現療癒的海水湛藍翠綠色，「山嵐號」則展現清新的山巒與平原的黃綠色調，陶瓷內盛裝精選的花蓮在地小點心，搭配該車款造型的精美保溫提袋，每組售價999元；展場特色便當組合，每款每天限量20組。

台鐵表示，海風、山嵐號陶瓷便當保溫提袋組依照展場時間販售，其他便當（含寶島台味鋼盒提袋餐具組），販售時間為中午11點起，售完為止。

台鐵於今年台北國際旅展期間將販售各式鐵道觀光列車遊程、一日周遊券，以及多樣限定優惠商品。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間將販售各式鐵道觀光列車遊程、一日周遊券，以及多樣限定優惠商品。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間也販售經典台鐵便當。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間也販售經典台鐵便當。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間將販售各式鐵道觀光列車遊程、一日周遊券，以及多樣限定優惠商品。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間將販售各式鐵道觀光列車遊程、一日周遊券，以及多樣限定優惠商品。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間販售3款展場限定特色便當組合，每組售價699至999元。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間販售3款展場限定特色便當組合，每組售價699至999元。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間也販售經典台鐵便當。圖／台鐵提供
台鐵於今年台北國際旅展期間也販售經典台鐵便當。圖／台鐵提供

便當 台鐵 觀光列車

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