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台灣虎航線上旅展全航線機票799元起 今天上午10時開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航推出線上旅展優惠，全航線單程未稅799元起。本報資料照片
台灣虎航推出線上旅展優惠，全航線單程未稅799元起。本報資料照片

「2024ITF台北國際旅展」周五在南港展覽館登場，台灣虎航推出線上旅展優惠，全航線單程未稅799元起。除了線上旅展優惠，台灣虎航表示，民眾在ITF台北國際旅展現場，只要到台灣虎航攤位（J702），出示旅展期間於台灣虎航官網成交的行程確認單，即有機會獲得台灣虎航雙開資料夾作為成交禮，另有指定航線的加碼好禮。

台灣虎航此次推出的線上旅展，促銷期間為今天上午10時起至11月4日晚上11時59分止，可訂購的旅行期間為明天至明年3月29日。針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，除可享有9折的優惠外，還能再賺8%回饋金的超級好康。

此外，台灣虎航表示，在旅展現場凡是加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以於遊戲活動期間掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金、最高3000元日圓多慶屋或三井outlet的商品抵用券、日本王子大飯店住宿券、知名滑雪場纜車一日券、LINE Pay優惠券999元，以及台虎專屬購票折扣碼等逾6千份的好禮。

2024ITF台北國際旅展周五登場，台灣虎航特別推出全航線單程未稅799起的線上旅展優惠促銷價。圖／台灣虎航提供
2024ITF台北國際旅展周五登場，台灣虎航特別推出全航線單程未稅799起的線上旅展優惠促銷價。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 旅展 航線

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