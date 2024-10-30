台灣虎航線上旅展全航線機票799元起 今天上午10時開賣

「2024ITF台北國際旅展」周五在南港展覽館登場，台灣虎航推出線上旅展優惠，全航線單程未稅799元起。除了線上旅展優惠，台灣虎航表示，民眾在ITF台北國際旅展現場，只要到台灣虎航攤位（J702），出示旅展期間於台灣虎航官網成交的行程確認單，即有機會獲得台灣虎航雙開資料夾作為成交禮，另有指定航線的加碼好禮。

台灣虎航此次推出的線上旅展，促銷期間為今天上午10時起至11月4日晚上11時59分止，可訂購的旅行期間為明天至明年3月29日。針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，除可享有9折的優惠外，還能再賺8%回饋金的超級好康。