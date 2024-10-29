首款碳中和Mac！超迷你新Mac mini可選搭M4 Pro晶片 售價19,900元起
繼昨晚宣布推出M4版iMac之後，今晚蘋果再為創作者推出全新搭載M4和全新M4 Pro晶片的Mac mini，原本就已經非常精巧的外型這次特別針對Apple晶片重新設計，以更為小巧的12.7公分見方的尺寸，滿載意想不到的驚人效能。
有了M4的幫助，Mac mini提供比M1機型快達1.8倍的CPU效能，以及快達2.2倍的GPU效能。裝置前後皆設有連接埠，連接功能更便利，M4 Pro機型更首度具備Thunderbolt 5，帶來高達每秒120 Gb的資料傳輸速度，是Thunderbolt 4的2倍以上。
搭載M4的Mac mini具備10核心CPU、10核心GPU，統一記憶體配置現則為16GB起。不論是日常多工處理、處理影片剪輯、音樂製作或撰寫並整理程式碼等創意項目，都能感受到M4的強大效能。
蘋果這次也為需要專業級效能的使用者推出了搭載全新M4 Pro晶片的Mac mini，具備世界上最快的CPU核心，以及超狂單執行緒效能。M4 Pro具備最多達14核心，其中包括10個效能核心與4個節能核心，因此也提供非凡的多執行緒效能。M4 Pro GPU具有多達20核心，可較M4的GPU強大2倍。
此外，2款晶片更為Mac mini首度帶來硬體加速光線追蹤。M4 Pro的神經網路引擎也比搭載M1版Mac mini快3倍以上。M4 Pro支援最高達64GB統一記憶體，以及最高每秒273GB的記憶體頻寬，是其他AI PC晶片的2倍，因此可加速AI工作量。
新款Mac mini更提供了多種連接埠，方便搭配各種裝置發揮強大效能。搭載M4的Mac mini支援最多2台6K顯示器及最多1台5K顯示器，M4 Pro機型則可支援最多3台6K顯示器60Hz。
全新Mac mini也專為Apple Intelligence所設計，並且也是Apple首款碳中和Mac電腦，製造、運送和使用的溫室氣體排放量降低超過80%。新款Mac mini售價19,900元起，將於日後在台開放訂購。
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