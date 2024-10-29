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快搶吃！全家便利商店慶臺南400年 攜手臺南米其林名店推4款道地美食

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店為歡慶臺南400周年，讓全國消費者隨時體驗臺南美食的魅力，與臺南米其林店家合作開發4款鮮食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店為歡慶臺南400周年，讓全國消費者隨時體驗臺南美食的魅力，與臺南米其林店家合作開發4款鮮食。圖／全家便利商店提供

古都「臺南」為CNN 2024年評比全球最值得造訪的24個城市之一，為臺灣唯一入選的城市，而臺南美食遠近馳名，今年更有59間美食店家獲得米其林指南推薦。全家便利商店為歡慶臺南400周年，與臺南米其林店家合作開發4款鮮食，囊括國華街老店阿村牛肉湯「牛肉燥飯飯糰」、無菜單料理筑馨居「東坡肉便當」、臺南第一家三星溯源餐廳東香台菜海味料理「海鮮烘蛋燴飯」、阿霞飯店傳承全新品牌錦霞樓「鮮蝦燴意麵」等，10月30日起於全國4,200間「全家」正式上市，新品限時享主副配優惠，主餐+1副餐省5元、+2副餐省10元，以及APP優惠趣限量優惠券搶券活動。

全家便利商店商品本部黃正田副本部長表示，臺南擁有美食之都美譽，「全家」去年即以Fami!ce霜淇淋搭配臺南關廟鳳梨果乾的創新吃法，獲得消費者好評，此次再運用鮮食開發及店點密集優勢，攜手臺南市政府及4家米其林知名品牌，推出「臺南400聯名鮮食」系列，將臺南道地料理轉化為便利商店鮮食。

臺南市長黃偉哲表示，臺南納入《米其林指南》邁入第3年，今年度共有59家美食店家上榜，類型囊括巷弄小吃、傳統台菜、異國餐點、創意料理等，吸引國內外遊客前來品嘗，旅遊平台Agoda更將臺灣列為亞洲美食王國第二名，並特別提及擔仔麵、虱目魚湯等臺南傳統美食，足見臺南飲食文化受國際肯定。今年臺南400周年，很高興全家便利商店響應「臺南400城市食力」，與臺南米其林店家合作推出鮮食商品，將臺南美食推廣至全臺灣。

「臺南400聯名鮮食」共有4款，透過臺南米其林名店主廚們親自監製，將臺南手路菜轉化為便利商店鮮食。「牛肉燥飯飯糰」由阿村牛肉湯隱藏版牛肉燥飯改良，選用主廚特製中藥材滷製完美肥瘦比牛絞肉，夾進Q彈米飯中，香氣獨特；「東坡肉便當」取自筑馨居招牌東坡肉，以特製滷汁將五花肉燉煮軟嫩入味，再以老滷筍乾搭配蒜炒青江菜，加上古早味油豆腐；「海鮮烘蛋燴飯」由東香台菜海味料理受歡迎的菜色「海鮮烘蛋」延伸，厚實蔬菜烘蛋搭配蒜味高麗菜、魷魚、蝦仁及花蛤，再淋上東香台菜獨家配方的燴汁，帶出鮮甜風味；「鮮蝦燴意麵」是錦霞樓吳健豪主廚由炒鱔魚意麵發想，使用口感獨特的鍋燒意麵，加入蒜炒高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥、蝦仁等食材，搭配炒鱔魚意麵的醬汁，再淋上古早味烏醋，帶點迷人酸香。

10月30日上午10點起「全家」會員APP「優惠趣」推出限量搶券活動，有機會以79折優惠品嘗臺南400聯名新品。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」，4大米其林名店手路菜化身鮮食，包含「牛肉肉燥飯糰」、「東坡肉便當」、「海鮮烘蛋燴飯」、「鮮蝦燴意麵」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」，4大米其林名店手路菜化身鮮食，包含「牛肉肉燥飯糰」、「東坡肉便當」、「海鮮烘蛋燴飯」、「鮮蝦燴意麵」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，將臺南道地料理轉化為便利商店鮮食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，將臺南道地料理轉化為便利商店鮮食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，「錦霞樓鮮蝦燴意麵」使用口感獨特的鍋燒意麵，加入蒜炒高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥、蝦仁等食材，搭配炒鱔魚意麵醬汁，再淋上古早味烏醋，帶點迷人酸香。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，「錦霞樓鮮蝦燴意麵」使用口感獨特的鍋燒意麵，加入蒜炒高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥、蝦仁等食材，搭配炒鱔魚意麵醬汁，再淋上古早味烏醋，帶點迷人酸香。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，「筑馨居東坡肉便當」以特製滷汁將五花肉燉煮軟嫩入味，再以老滷筍乾搭配蒜炒青江菜，加上古早味油豆腐。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，「筑馨居東坡肉便當」以特製滷汁將五花肉燉煮軟嫩入味，再以老滷筍乾搭配蒜炒青江菜，加上古早味油豆腐。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，「東香台菜海鮮烘蛋燴飯」以厚實蔬菜烘蛋搭配蒜味高麗菜、魷魚、蝦仁及花蛤，再淋上東香台菜獨家配方燴汁，帶出鮮甜風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，「東香台菜海鮮烘蛋燴飯」以厚實蔬菜烘蛋搭配蒜味高麗菜、魷魚、蝦仁及花蛤，再淋上東香台菜獨家配方燴汁，帶出鮮甜風味。圖／全家便利商店提供
臺南市長黃偉哲表示很高興全家便利商店響應「臺南400城市食力」，與臺南米其林店家合作推出鮮食商品，將臺南美食推廣至全臺灣。圖／全家便利商店提供
臺南市長黃偉哲表示很高興全家便利商店響應「臺南400城市食力」，與臺南米其林店家合作推出鮮食商品，將臺南美食推廣至全臺灣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，「阿村牛肉湯牛肉燥飯飯糰」選用主廚特製中藥材滷製完美肥瘦比牛絞肉，夾進Q彈米飯中，香氣獨特。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月30日起新推出「臺南400聯名鮮食」系列，「阿村牛肉湯牛肉燥飯飯糰」選用主廚特製中藥材滷製完美肥瘦比牛絞肉，夾進Q彈米飯中，香氣獨特。圖／全家便利商店提供

創意料理 美食 臺南

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