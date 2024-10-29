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線上旅展業績大增7成 ITF旅展團費回穩、杜拜7日免5萬

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
雄獅ITF旅展預購春季賞花，荷比法9日享早鳥價。圖／雄獅旅遊提供
雄獅ITF旅展預購春季賞花，荷比法9日享早鳥價。圖／雄獅旅遊提供

全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月1日(五)至4日(一)在台北南港展覽館一館登場，今年共有111個國家及城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等單位共1,500個攤位展出。各旅行社與飯店也提前舉辦各家的線上旅展，其中，旅行社業績大幅超前，雄獅與可樂旅遊線上旅展都較去年成長7成，實體旅展也可望成長2~3成。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑指出，因明年春節有9天連假，加上疫後機位大幅增加，線上旅展產品選項豐富，較去年同期大幅成長。以明年春節為例，銷售已達4成，其中長程線已售出9成，產品也開到明年5月。她也預估，旅展現場4天進單量，將比去年成長超過2成。

雄獅推薦旅展優惠包括韓國4日免萬元、杜拜7天不到5萬等，另有國旅最高折 3,300元、長線最高折萬元等優惠，現場單筆訂單滿3萬元再抽「一番賞」，每日限量200名，有機會搶先搭乘最新甜點列車「海風號」或「1萬元折扣金」。

可樂旅遊線上旅展也大幅成長7成，副總經理林冠賢看好實體旅展，認為至少可成長3成，除了下半年需求暢旺，農曆春節9連休、加上明年有6個連休，都有利於團體銷售。林冠賢指出，韓國機位供給量大，價格有下修空間；日本相對仍偏高；長線與東南亞則售價持平。

可樂旅遊大手筆打造旅行社最大展攤，將土耳其卡帕多奇亞的專屬Logo熱氣球、「迪士尼探險號Disney Adventure」遊輪都融入設計。旅展限量加碼買一送一、韓國5日遊免萬元。正值夏季的澳洲，親子首推「東澳發燒星7日」45,800元起、小資網美族則推薦「品味黃金海岸6日」50,800元起。

據交通部觀光署統計數據顯示，今年1至8月國人出國人次，已恢復至2019年同期的97.5%，台灣旅客為鄰近國家重要客源市場之一，包含日本、韓國、香港、泰國、法國等國家皆擴大參展，積極搶客。其中，日本館集結北海道至沖繩等旅遊目的地，以及JR東日本、JR西日本、東武鐵道、近鐵集團等熱門單位，可於現場買到多種交通票券。韓國觀光公社韓國館則打造「雪景」，邀請李多慧於11月2日14:00分享韓國旅遊。

在航空公司部分，疫後航空客運需求快速成長，今年華航、長榮、星宇、台灣虎航、國泰、日本、亞洲、越南、越捷等9大航空公司都獨立參展，另有多家航空公司與國家、城市館一同展出，如進駐韓國館的大韓航空、韓亞航空、德威航空、濟州航空、釜山航空、易斯達航空等8家航空業者於展期輪番展出，以及砂拉越展館的汶萊皇家航空，和日本館的天馬航空等，都可在現場搶得超值優惠機票，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。

現場最吸睛，各家可愛吉祥物大比拚，展期4天將有近40隻吉祥物參與大遊行。圖/主辦單位提供
現場最吸睛，各家可愛吉祥物大比拚，展期4天將有近40隻吉祥物參與大遊行。圖/主辦單位提供
可樂旅遊線上旅展較去年大幅成長7成。圖/可樂遊提供
可樂旅遊線上旅展較去年大幅成長7成。圖/可樂遊提供
雄獅ITF旅展推出韓國4日萬元團。圖／雄獅旅遊提供）.jpg
雄獅ITF旅展推出韓國4日萬元團。圖／雄獅旅遊提供）.jpg

旅展 日本

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