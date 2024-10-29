快訊

康芮颱風逼近！周三晚至周五影響最劇 1地區浪高恐達6米

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

南投部落大火 地處偏遠居民超無奈…消防抵達房屋已燒光

聽新聞
0:00 / 0:00

康芮颱風來襲！超市、量販防颱備貨推優惠 小時達限時滿額折百元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福葉菜類備貨量為平日2成以上。圖／家樂福提供
家樂福葉菜類備貨量為平日2成以上。圖／家樂福提供

康芮颱風逼近，超市量販全面備貨，幫助民眾提前做好防颱準備，同時替民眾省荷包。全聯整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，即日起至10月31日履歷牛心蕃茄原價85元、特價75元；10月31日至11月7日進口青花菜原價75元、特價69元；颱風來襲不漲價，到全聯採買蔬菜省心省荷包，即日起至11月7日履歷青江菜單包36元、履歷小白菜單包36元。

居家燉湯首推雲林土雞切塊即日起至10月31日原價189元、特價165元，居家燉湯現省24元；颱風天在家吃鍋，11月1日至11月7日豬五花火鍋薄切肉片每100公克特價43元；挪威鮭魚菲力即日起至10月31日，單盒原價298元、特價199元；活凍大白蝦11月1日至12月5日原價單盒188元、特價159元，防颱採買最划算。

防颱快速上菜，美味堂覆熱即食最省力，蒜蒜雞湯、紅燒牛肉湯限時推優惠；天氣漸冷待在家就想吃鍋，火鍋湯底、愛麵族都有優惠，康寶濃湯10月30日至11月3日單袋115元，買1送1超划算。颱風天就是要吃泡麵，10月30日至11月3日維力炸醬麵、農心辛拉麵指定系列、味丹味味麵精緻肉燥湯麵多包入優惠，趁防颱期間一次囤起來。

下雨天不想出門，提前採買就叫小時達送，10月31日前小時達單筆滿800元，輸入指定折扣碼「給折扣別搗蛋」現折100元；分批取颱風專區，囤貨必備調理熟食、麵製品、罐頭、冷藏、冷凍食品及咖啡、麵包等指定商品，11月1日前單筆消費滿600元加碼享10%福利點回饋，一次買分批取，提前備貨無負擔。

大潤發生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠，來一客杯麵3杯組特價65元；大潤發超人氣肉桂蘋果千層蛋塔每盒99元。另針對電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足。

家樂福泡麵、罐頭、冷凍水餃，備貨量平日2成以上，菜價推出抗漲平價專區，並持續維持供應到貨，提醒民眾理性購買。家樂福量販/超市/線上購物與家速配同步，10月30日至11月7日推出履歷牛番茄、青花菜、履歷青江菜、小白菜、青森早生富士、華盛頓宇宙脆蘋果促銷優惠；10月30日至11月11日美國馬鈴薯、有機丸株金針菇、履歷去殼玉米筍、日本紅春香地瓜推優惠，另有獨家新品211餐盤健康火鍋750g售價168元，全部配好輕鬆上桌。

履歷 康芮颱風 火鍋

延伸閱讀

颱風康芮接近 蔣萬安要求落實防颱整備工作

中颱康芮逼近！台南市召開防颱會議 黃偉哲：不可輕忽

颱風康芮接近 花蓮巡查防汛熱點與抽水站

颱風康芮進逼 北捷特定路線若達一定風速暫停駛

相關新聞

線上旅展業績大增7成 ITF旅展團費回穩、杜拜7日免5萬

全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月1日(五)至4日(一)在台北南港展覽館一館登場，今年共有111個國家及城市，以...

康芮颱風來襲！超市、量販防颱備貨推優惠 小時達限時滿額折百元

康芮颱風逼近，超市量販全面備貨，幫助民眾提前做好防颱準備，同時替民眾省荷包。全聯整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調...

獨／只剩最後3個月 最難預定餐廳「Sinasera 24」熄燈

想吃也吃不到了！名列全台最難預定餐廳的「Sinasera 24」，在10月29日晚間宣佈，預計將於2025年劃下句點、告...

搶攻健身商機 7-ELEVEN打造多元健康補給新生活

隨著現代人對健康的關注與日俱增，台灣7-ELEVEN表示，發現消費者在健身後，偏好購買雞胸肉、茶葉蛋、地瓜等高蛋白原型食...

條紋衫的經典SAINT JAMES 傅孟柏、莫允雯法式冬日穿搭

各大品牌都有出條紋衫，在條紋衫的世界裡，SAINT JAMES可說是經典之選，來自法國北部諾曼第、創立於1889年，已有...

Coupang酷澎雙11祭出補貼戰 四類產品滿千送兩百

電商大檔期雙11暖身慶起跑，Coupang酷澎喊出「天天挑戰市場最低價」，推出雙11狂BUY祭，提供橫跨11大產品類別的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。