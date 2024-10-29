康芮颱風來襲！超市、量販防颱備貨推優惠 小時達限時滿額折百元

康芮颱風逼近，超市量販全面備貨，幫助民眾提前做好防颱準備，同時替民眾省荷包。全聯整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，即日起至10月31日履歷牛心蕃茄原價85元、特價75元；10月31日至11月7日進口青花菜原價75元、特價69元；颱風來襲不漲價，到全聯採買蔬菜省心省荷包，即日起至11月7日履歷青江菜單包36元、履歷小白菜單包36元。

居家燉湯首推雲林土雞切塊即日起至10月31日原價189元、特價165元，居家燉湯現省24元；颱風天在家吃鍋，11月1日至11月7日豬五花火鍋薄切肉片每100公克特價43元；挪威鮭魚菲力即日起至10月31日，單盒原價298元、特價199元；活凍大白蝦11月1日至12月5日原價單盒188元、特價159元，防颱採買最划算。

防颱快速上菜，美味堂覆熱即食最省力，蒜蒜雞湯、紅燒牛肉湯限時推優惠；天氣漸冷待在家就想吃鍋，火鍋湯底、愛麵族都有優惠，康寶濃湯10月30日至11月3日單袋115元，買1送1超划算。颱風天就是要吃泡麵，10月30日至11月3日維力炸醬麵、農心辛拉麵指定系列、味丹味味麵精緻肉燥湯麵多包入優惠，趁防颱期間一次囤起來。

下雨天不想出門，提前採買就叫小時達送，10月31日前小時達單筆滿800元，輸入指定折扣碼「給折扣別搗蛋」現折100元；分批取颱風專區，囤貨必備調理熟食、麵製品、罐頭、冷藏、冷凍食品及咖啡、麵包等指定商品，11月1日前單筆消費滿600元加碼享10%福利點回饋，一次買分批取，提前備貨無負擔。

大潤發生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠，來一客杯麵3杯組特價65元；大潤發超人氣肉桂蘋果千層蛋塔每盒99元。另針對電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足。

家樂福泡麵、罐頭、冷凍水餃，備貨量平日2成以上，菜價推出抗漲平價專區，並持續維持供應到貨，提醒民眾理性購買。家樂福量販/超市/線上購物與家速配同步，10月30日至11月7日推出履歷牛番茄、青花菜、履歷青江菜、小白菜、青森早生富士、華盛頓宇宙脆蘋果促銷優惠；10月30日至11月11日美國馬鈴薯、有機丸株金針菇、履歷去殼玉米筍、日本紅春香地瓜推優惠，另有獨家新品211餐盤健康火鍋750g售價168元，全部配好輕鬆上桌。