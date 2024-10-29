長榮復航桃園-青森航班 每周3班以空巴A321-200執飛

長榮航空桃園－青森航班今再度啟航，提供每周3班的飛航服務，日本青森縣廳今於青森機場舉行慶祝儀式，期盼透過青森定期航班吸引旅客前往青森縣，體驗青森自然及文化之美。

長榮航空表示，1995年開始以包機方式經營青森航線，並於2019年7月17日改為每周2班的定期航班，旺季時最多增為每周5班。雖然2020年因疫情衝擊暫停飛航，但長榮航空與青森縣的合作未曾間斷，疫情期間還共同舉辦「青森類出國主題航班」以及「青森零距離」特展，自2022年起，青森縣廳每年參加長榮航空城市觀光馬拉松，帶來青森蘋果與跑者分享。

長榮航空指出，桃園－青森航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，每周二、四、六往返。

長榮航空表示，青森縣為日本本州最北部的城縣，擁有眾多自然風光及人文觀光資源，像是奧入瀨溪美景以及橫跨青森縣與秋田縣間的十和田湖，最知名的莫過於已有300年歷史的「青森睡魔祭」，以及800年歷史的祈禱豐收祭典「八戶柄振舞」等，四季皆有各式農作採收體驗活動。其中，長榮航空與各大旅行社共同推出的「元氣日本PAK」團體行程，規劃秘享睡魔暖湯延養5日，直飛青森全程入住星野飯店7萬4900元起。