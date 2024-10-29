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育成社福基金會30年 台日韓心智障礙藝術家同台獻禮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
倡議大使曾寶儀與鄭恩惠連袂出席育成社福30週年活動。圖/育成社福基金會提供
倡議大使曾寶儀與鄭恩惠連袂出席育成社福30週年活動。圖/育成社福基金會提供

育成社福基金會今舉辦30週年慶祝活動，邀請日本藝術家鵜飼結一朗、川辺紘子、韓國藝術家鄭恩惠，以及台灣憨寶貝施翬與施翯這對音樂天才兄弟，東亞三國的心智障礙藝術家首次同台演出。

育成社福基金會創會董事長陳節如感性感謝各界關心，才能讓憨寶貝和家庭的重擔稍微喘息，也因為社會支持，才能支撐育成每年服務69萬人次，並創下多項全國第一的開端，包括設立全國第一家庇護工場、第一家心智障礙者終老養護機構、第一家小作所、第一處複合式社區照顧家園，以及正在興建的全國第一座綠建庇護園區。這些努力，都是秉持初衷，把對一個孩子的愛，轉變成整個社會的愛。

30周年活動，育成特別邀請日韓、台灣的傑出心智障礙藝術家同台，透過不同才華，展現生命不一樣的價值與光輝。來自日本的29歲鵜飼結一朗、37歲的藝術家川辺紘子，均以精湛且獨創的細緻手法聞名世界，特別贈送他們自己愛用的色鉛筆30組給基金會做為賀禮，鼓勵台灣憨寶貝也繼續努力創作。

來自韓國的34歲演員、畫家、作家鄭恩惠，在韓劇「我們的藍調時光」中自然演出擄獲全球觀眾的心。她此次特別提前創作一幅作品，以斑斕色彩和獨具靈動的筆觸，譜出台日韓表演嘉賓5人首度同台的肖像畫，深刻傳遞了她對藝術與生命的熱愛。

台灣方面，17歲的施翬、13歲的施翯，不但是音樂天才兄弟代表，也是總統教育獎得主，現場以豎琴、木琴、長笛合奏演出，獲得全場爆以熱烈掌聲回饋。

育成基金會董事長賴豐福表示，今年基金會推出「不一樣的認真，值得一樣認真的你支持」影片，特別邀請副總統蕭美琴與憨寶貝同框互動，面對高齡化社會及「雙老家庭」的挑戰，他也呼籲各界持續支持育成社福，攜手共創更穩定和安心的社會。

各界貴賓齊聚歡慶育成30周年活動。圖/育成社福基金會提供
各界貴賓齊聚歡慶育成30周年活動。圖/育成社福基金會提供

日本 藝術家 音樂

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