長榮航重啟桃園-青森航班 即日起每周3班次

長榮航空（2618）29日宣布，桃園－青森航班再度啟航，每周將提供三班的飛航服務，青森縣廳特別於青森機場舉行慶祝儀式，期盼透過青森定期航班吸引旅客前往青森縣，體驗青森自然及文化之美。

長榮航空自1995年開始以包機方式經營青森航線，並於2019年7月17日改為每周二班的定期航班，旺季時最多增為每周五班，深受旅客好評。雖然2020年因疫情衝擊暫停飛航，但長榮航空與青森縣的合作未曾間斷，疫情期間還共同舉辦「青森類出國主題航班」以及「青森零距離」特展，自2022年起，青森縣廳每年參加長榮航空城市觀光馬拉松，帶來青森蘋果與跑者分享，讓大家在台灣仍可以感受到青森風采，希望藉由長榮航空便利的直飛航班，讓兩地的觀光產業及商務往來更加蓬勃發展。

長榮航空桃園－青森航線將會以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙。此外，長榮航空飛航日本航線今年屆滿30周年，直飛日本十大航點，包括青森、東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台以及愛媛松山，提供台灣出發13條航線，每周137班飛航服務。