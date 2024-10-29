快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

日本仍為旅客最愛 農曆春節長程線售逾9成

中央社／ 台北29日電

ITF台北國際旅展將在本週五登場，旅遊業者分析，接下來的旅遊趨勢仍以日本為主，而明年農曆春節有9天長程線的銷售都已破9成，價格方面則預期不會上漲太多。

ITF台北國際旅展於11月1日至4日將在台北南港展覽館一館登場，展出規模達1500個攤位。

可樂旅遊副總經理林冠賢接受媒體訪問表示，明年的旅遊趨勢其實都差不多，不論是團體旅遊或自由行，日本還是旅客最喜愛的國家之一，而韓國也受到旅客青睞，釜山又比首爾好，研判跟售價有關。

東南亞方面，林冠賢指出，越南一直都不錯，泰國則在免簽效應下吸引越來越多的旅客，長程線狀況也類似，不過消費者明顯以主題性旅遊為主，像是極光、F1賽車等。

雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑指出，接下來的銷售主力還是在明年的農曆春節，加上連假效益下，長程線受惠最多，美加線因為航空公司增班加溫，明年農曆春節檔期都已經銷售一空，將會尋求增加機位。

單葑說，歐洲、東南亞的部分也已經有9成銷量，而日本韓國因為上架時間較晚，目前銷售量為5成，並以日本的賣況最佳。

至於價格方面，林冠賢說，大部分區域價格持平，不過日本比較熱門的地點價格仍有上揚，像是大阪價格就比較高一點，韓國則因為供給充裕，價格平穩甚至下修；單葑指出，明年價格趨於回穩，研判漲幅不會太大，會取決於機位跟旅客需求。

各家業者也下殺優惠，像是五福旅遊韓國首爾行程新台幣2萬1900元起，旅展享第2人減3000元；喜鴻假期「雙戲雪首爾5日」旅展優惠價3萬9900元起，第2人最高減8000元；可樂旅遊則推出韓國5日遊萬元有找的行程，旅展期間每日也將限量推出日本環球影城買一送一的優惠。

鳳凰旅遊推出歐洲線、土耳其最高第2人減1萬，春節檔期紐澳線第2人最高現省6000元的旅展優惠；KKday推出韓國、日本、泰國機票免萬元，機加酒、迷你團商品現場下單現折1000元，郵輪產品早鳥價每房最高折6000元，旅展現場下單再折3000元。

雄獅旅遊推出季節限定「楓紅首爾樂天小旅行4日」免萬元，更首度推出JR九州36+3列車保證席次，可體驗黑豚料理與砂蒸浴；長汎旅行社「香港3天2夜機加酒自由行」最高享折扣1055元，再加碼抽機票；易飛旅遊限時下殺，國外團體行程最高買一送一，國內旅遊第4人免費等。

旅展 日本

延伸閱讀

李多慧、原子少年共襄盛舉！台北國際旅展優惠周末登場

日本實況主「利香」宣布11/2展開B站限定直播 粉絲樂翻：終於等到你

長汎假期台北ITF旅展出國最高省1.1萬 精選行程、滿足旅客需求

加利利旅行社聯手法國旅遊發展署 台北國際旅展頂規登場

相關新聞

搶攻健身商機 7-ELEVEN打造多元健康補給新生活

隨著現代人對健康的關注與日俱增，台灣7-ELEVEN表示，發現消費者在健身後，偏好購買雞胸肉、茶葉蛋、地瓜等高蛋白原型食...

條紋衫的經典SAINT JAMES 傅孟柏、莫允雯法式冬日穿搭

各大品牌都有出條紋衫，在條紋衫的世界裡，SAINT JAMES可說是經典之選，來自法國北部諾曼第、創立於1889年，已有...

Coupang酷澎雙11祭出補貼戰 四類產品滿千送兩百

電商大檔期雙11暖身慶起跑，Coupang酷澎喊出「天天挑戰市場最低價」，推出雙11狂BUY祭，提供橫跨11大產品類別的...

李多慧、原子少年共襄盛舉！台北國際旅展優惠周末登場

「2024 ITF台北國際旅展」11月1日至11月4日於台北南港展覽館1館登場，今年號召日本、韓國、歐美等111個國家城...

The North Face X UNDERCOVER 秋冬酷帥探索裝備行頭整套準備好

The North Face三度攜⼿日本街頭時裝潮流品牌UNDERCOVER，推出SOUKUU 2024秋冬聯名高性能徒...

長汎假期台北ITF旅展出國最高省1.1萬 精選行程、滿足旅客需求

長榮航空（2618）直營旅行社長汎假期（展區編號：J1607）推出多樣豐富的旅遊行程，旅客無論是想把握年底優惠折扣，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。