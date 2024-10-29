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條紋衫的經典SAINT JAMES 傅孟柏、莫允雯法式冬日穿搭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
傅孟柏、莫允雯演繹法國SAINT JAMES冬季服飾。圖／Saint James提供
傅孟柏、莫允雯演繹法國SAINT JAMES冬季服飾。圖／Saint James提供

各大品牌都有出條紋衫，在條紋衫的世界裡，SAINT JAMES可說是經典之選，來自法國北部諾曼第、創立於1889年，已有135年歷史的條紋衫始祖品牌SAINT JAMES有什麼不一樣？SAINT JAMES以立體修身剪裁、定型定色處理的高品質條紋衫聞名全球，除了是法國人日常穿搭選擇，也是法國人引以為傲的國寶品牌，包括香奈兒女士、畢卡索、奧黛麗赫本、詹姆士狄恩、史嘉蕾喬韓森、喬治庫隆尼、布萊德彼特、孔劉、鄭秀妍、BTS防彈少年團等眾多東西方名人都選穿上身。

SAINT JAMES冬季新品主打保暖的羊毛與防水面料，特別邀請演員傅孟柏、莫允雯共同演繹清新優雅的法式禦寒穿搭法。SAINT JAMES羊毛服飾皆選用來自法國諾曼地的高品質羊毛製作，觸感舒適且保暖效果極佳。女裝的短版羊毛外套以俐落的剪裁詮釋都會摩登風貌，亦有變奏版飛行員夾克款式，帥氣打造街頭時尚。男裝推薦實用百搭的防水連帽外套，並有挺拔經典的牛角扣羊毛粗呢大衣，即使寒冬外出也能溫暖有型。

呼應季節色調，Saint James冬裝運用飽和繽紛的大自然原色，採用蔥鬱的葉綠色、溫潤的琥珀黃、高貴的秋花紫，以及純淨的冬雪白等，搭配厚實親膚的羊毛針織面料，綴飾精緻的提花或條紋圖案，兼顧高品質與簡約自在的法國風格。此外，還可透過羊毛帽、針織頭套、長圍巾、純棉領巾、手工刺繡胸針等配件，為冬季造型點綴亮點。

11月7日至11月18日正逢台北SOGO忠孝館周年慶期間，Saint James推出全面9折與滿額優惠活動。

傅孟柏穿著SAINT JAMES冬季服飾。圖／Saint James提供
傅孟柏穿著SAINT JAMES冬季服飾。圖／Saint James提供
莫允雯穿著SAINT JAMES冬季服飾。圖／Saint James提供
莫允雯穿著SAINT JAMES冬季服飾。圖／Saint James提供
Ecrins條紋毛衣，9,800元。圖／Saint James提供
Ecrins條紋毛衣，9,800元。圖／Saint James提供
Canot羊毛針織帽，2,200元。圖／Saint James提供
Canot羊毛針織帽，2,200元。圖／Saint James提供
Canoe羊毛圍巾，4,200元。圖／Saint James提供
Canoe羊毛圍巾，4,200元。圖／Saint James提供
Valais針織帽，2,800元。圖／Saint James提供
Valais針織帽，2,800元。圖／Saint James提供
Albertville高領毛衣，12,800元。圖／Saint James提供
Albertville高領毛衣，12,800元。圖／Saint James提供
Ardeche羊毛短版大衣，22,800元。圖／Saint James提供
Ardeche羊毛短版大衣，22,800元。圖／Saint James提供
Bretagne A撞色毛衣，9,800元。圖／Saint James提供
Bretagne A撞色毛衣，9,800元。圖／Saint James提供

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