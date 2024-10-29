條紋衫的經典SAINT JAMES 傅孟柏、莫允雯法式冬日穿搭

各大品牌都有出條紋衫，在條紋衫的世界裡，SAINT JAMES可說是經典之選，來自法國北部諾曼第、創立於1889年，已有135年歷史的條紋衫始祖品牌SAINT JAMES有什麼不一樣？SAINT JAMES以立體修身剪裁、定型定色處理的高品質條紋衫聞名全球，除了是法國人日常穿搭選擇，也是法國人引以為傲的國寶品牌，包括香奈兒女士、畢卡索、奧黛麗赫本、詹姆士狄恩、史嘉蕾喬韓森、喬治庫隆尼、布萊德彼特、孔劉、鄭秀妍、BTS防彈少年團等眾多東西方名人都選穿上身。

SAINT JAMES冬季新品主打保暖的羊毛與防水面料，特別邀請演員傅孟柏、莫允雯共同演繹清新優雅的法式禦寒穿搭法。SAINT JAMES羊毛服飾皆選用來自法國諾曼地的高品質羊毛製作，觸感舒適且保暖效果極佳。女裝的短版羊毛外套以俐落的剪裁詮釋都會摩登風貌，亦有變奏版飛行員夾克款式，帥氣打造街頭時尚。男裝推薦實用百搭的防水連帽外套，並有挺拔經典的牛角扣羊毛粗呢大衣，即使寒冬外出也能溫暖有型。

呼應季節色調，Saint James冬裝運用飽和繽紛的大自然原色，採用蔥鬱的葉綠色、溫潤的琥珀黃、高貴的秋花紫，以及純淨的冬雪白等，搭配厚實親膚的羊毛針織面料，綴飾精緻的提花或條紋圖案，兼顧高品質與簡約自在的法國風格。此外，還可透過羊毛帽、針織頭套、長圍巾、純棉領巾、手工刺繡胸針等配件，為冬季造型點綴亮點。

11月7日至11月18日正逢台北SOGO忠孝館周年慶期間，Saint James推出全面9折與滿額優惠活動。