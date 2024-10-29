李多慧、原子少年共襄盛舉！台北國際旅展優惠周末登場

「2024 ITF台北國際旅展」11月1日至11月4日於台北南港展覽館1館登場，今年號召日本、韓國、歐美等111個國家城市，及航空公司、旅行社、飯店共1500個攤位參展，包含機票、旅遊行程、住宿券、餐券等優惠。主辦單位台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年有李多慧、原子少年等網紅明星共襄盛舉，以增加5%參展人次為目標。

簡余晏表示，這次參與 ITF台北國際旅展業者不只低價促銷，也推出高品質、高單價產品，包括原民、客庄及低碳旅遊，另還有李多慧、原子少年、展榮及展瑞、台鋼啦啦隊等網紅明星共襄盛舉。現在台灣熱搜排行榜都在節節上升，全世界都在關注台灣的同時，各旅行業者也相繼推出爬山、自行車等各種新式遊程。

簡余晏說，去年台北國際旅展共34.4萬人次參展，今年若沒有颱風攪局，希望以增加5%參展人次為目標，不少業者線上旅展以售出不少高單價商品，預計本周在實體旅展提供多項低價產品抽獎。另外，因應康芮颱風來襲，今已提前讓較大規模的攤位提前進駐。

觀光署副署長林信任指出，台北國際旅展提供一個平台，讓旅人愛上台灣、成為台灣粉絲。今年邀請美國、日本、新南向等88位國際買家進行B to B洽談，並安排至踩線，希望將台灣包裝成旅遊產品。

他也說，今年截至3月每月已有80幾萬國際旅客來台，當時有信心突破1千萬人次，很可惜4月遇上地震掉到60幾萬人次，截至目前總計為620萬人次，年底有信心達到750萬人次，也希望在此目標上繼續向上，希望透過旅展努力。

出國旅遊需求大增，長榮航空以Hello Kitty彩繪機為主題，現場加碼抽獎活動；星宇航空消費滿1萬元，即可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票等；中華航空線上旅展則有全航線最低75折起；華信航空澎湖、金門、花蓮、台東精選機加酒3天2夜，及馬祖2天1夜自由行3999元起，旅展期間再享第二人500元優惠。

雄獅旅遊此次帶來「關島」自由行5日，直飛杜夢灣賞夕陽海景5萬9800元起。可樂旅遊推出系列台灣賞楓勝地行程，從高鐵各站出發，便利1日遊自由行900元起、跟團遊1788元起。主打高單價市場的加利利旅行社首次參與旅展表示，今年聖誕節跟跨年商品已幾乎完售，以往歐洲13天多為13萬元起，趁旅展推出短天數歐洲旅遊，主打法國、德國、奧捷、義大利7天5萬9900至8萬9900元。