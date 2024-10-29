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The North Face X UNDERCOVER 秋冬酷帥探索裝備行頭整套準備好

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
The North Face三度攜⼿日本街頭時裝潮流品牌UNDERCOVER，推出SOUKUU 2024秋冬聯名高性能徒步裝備系列。圖／The North Face提供
The North Face三度攜⼿日本街頭時裝潮流品牌UNDERCOVER，推出SOUKUU 2024秋冬聯名高性能徒步裝備系列。圖／The North Face提供

The North Face三度攜⼿日本街頭時裝潮流品牌UNDERCOVER，推出SOUKUU 2024秋冬聯名高性能徒步裝備系列，該聯名系列自10月30日起於台北101旗艦店獨家發售。

這一季SOUKUU秋冬系列設計靈感源於對自然的敬畏與嚮往，以及對戶外探索的無限熱情，並以冷冽時尚的純黑及冰河灰為主色。The North Face將高科技服裝機能與UNDERCOVER的時裝潮流設計語言融合，讓服裝及戶外裝備具備出色的保暖、防水、透氣等功能的同時，外觀也融入時尚設計元素。

The North Face X UNDERCOVER SOUKUU 2024秋冬系列主打50/50保暖羽絨外套，採用北面自研800ProDown防水羽絨填充，配備可調節的抽繩風帽及便利的多口袋設計，提供透氣保暖的體驗。

除了外層保暖，在服裝內層The North Face X UNDERCOVER系列準備了DOTKNIT長袖速乾T恤，以能快速排汗的FlashDry-Pro™材質與DOTKNIT科技創造出的打底服裝，在高強度運動中保持身體乾爽，可收納系統設計更加輕量化。可搭配使用防水材質的The North Face

X UNDERCOVER聯名系列衝鋒褲，內置腰帶確保穿著時的貼合舒適，防水拉鍊口袋和反光細節設計行走在風雨之中更加安全。

The North Face X UNDERCOVER聯名系列也帶來Offtrail探險款越野跑鞋，採用Matryx耐磨材質和Kevlar高強度纖維打造一體化防護鞋面，配合SURFACE CTRL大底的抓地力，幫助穿著者應對複雜地形。另採用創新的BOA繫帶系統，採用鋼絲替代傳統鞋帶，藉由圓形旋鈕控制鞋子的鬆緊度。

探索者悠遊戶外之餘，更要隨時與世界保持連線，The North Face X UNDERCOVER聯名系列特別準備了可觸控螢幕運動保暖手套，專為戶外探索的雙手保溫和靈活性而生。

The North Face三度攜⼿日本街頭時裝潮流品牌UNDERCOVER，推出SOUKUU 2024秋冬聯名高性能徒步裝備系列。圖／The North Face提供
The North Face三度攜⼿日本街頭時裝潮流品牌UNDERCOVER，推出SOUKUU 2024秋冬聯名高性能徒步裝備系列。圖／The North Face提供
The North Face三度攜⼿日本街頭時裝潮流品牌UNDERCOVER，推出SOUKUU 2024秋冬聯名高性能徒步裝備系列。圖／The North Face提供
The North Face三度攜⼿日本街頭時裝潮流品牌UNDERCOVER，推出SOUKUU 2024秋冬聯名高性能徒步裝備系列。圖／The North Face提供
50/50保暖羽絨外套保暖派克羽絨外套43,800元。圖／The North Face提供
50/50保暖羽絨外套保暖派克羽絨外套43,800元。圖／The North Face提供
衝鋒衣33,800元。圖／The North Face提供
衝鋒衣33,800元。圖／The North Face提供
保暖連帽T恤7,380元。圖／The North Face提供
保暖連帽T恤7,380元。圖／The North Face提供
OFFTRAIL探險款越野跑鞋11,880元。圖／The North Face提供
OFFTRAIL探險款越野跑鞋11,880元。圖／The North Face提供
可觸螢幕運動保暖手套4,380元。圖／The North Face提供
可觸螢幕運動保暖手套4,380元。圖／The North Face提供

X 保暖

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