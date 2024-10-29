拓展消費族群 Uber Eats為台灣外送生態創造860億經濟產值

Uber Eats今（29）日發布「Uber Eats平台經濟影響力報告」，調查結果顯示，Uber Eats近12個月為外送員、合作商家、餐飲產業外送生態圈創造共860億元經濟產值，此外，也為中小型商家帶來總計數千萬份訂單，助力商家拓展客源、提高營收。

台灣許多在地商家愈來愈能接受利用Uber Eats平台「拓客源、衝營收」，根據報告調查顯示，在Uber Eats上每花費1元，就為在地商家、餐廳和供應商額外創造0.79元的經濟價值。

Uber Eats近12個月，更為合作商家創造出155億元的額外營業額。近七成商家合作夥伴表示，使用Uber Eats平台的最大好處是能夠接觸到更多顧客，吸引到地理位置更遠的消費者，不僅提升商家的曝光度，更顯著增加營業額。

商家合作夥伴「樂檸漢堡」創辦人陳永中指出，開店初期他們發現單靠自身力量難以擴展客群，僅憑實體店面，很難突破地理限制，有了Uber Eats，即能接觸更多消費者，讓他們吃到最新鮮在地的樂檸漢堡。樂檸漢堡成功運用外送擴大知名度與拓展新客源，今年迄今，使用Uber Eats商家管理後台最新數據顯示，目前每個月透過Uber Eats觸及到的消費者中，新客即占約50%。

調查顯示，七成五的Uber Eats消費者曾經透過平台訂購中小型商家的餐點，為中小型商家帶來數千萬份訂單。Uber Eats不僅簡化了中小型商家的營運流程，更讓他們能夠專注於提升餐點品質，從而提高獲客、達成營運優化。

由一名產後護理人員創立的小型商家「甜栗健康餐盒」，剛創業時舉步維艱，和Uber Eats合作後，利用平台曝光大大幫助了初期發展，「隨著時間推移，愈來愈多的顧客透過Uber Eats發現我們，」在與Uber Eats合作下，甜栗健康餐盒成了平台上台南市第三個訂單量破百萬的中小型商家品牌。

在外送與餐飲日益緊密結合的時代，外送平台使用數位科技已成為生活中不可或缺的創新科技。報告指出，超過六成的消費者表示，外送服務平台對他們的用餐體驗產生深遠影響，遠遠超越其他創新科技。