日航再度攜手日本縣市ITF活力登場 台日來回機票6999元起

日本航空再度攜手日本縣市ITF活力登場，日航感恩歡慶飛航台日航線65周年。

日本航空（JAL）創立於1951年，日航自1959年7月30日從東京羽田（HND）直飛台北松山（TSA）的航線開航以來，便開啟了擔任台日間飛行羽翼的重任。

日航飛航台日航線已堂堂邁入第65周年，日航長久以來，包括以日本亞細亞航空航班飛航台日航線的年代，一直受到許多台灣旅客的愛護與支持，是飛航台灣歷史最久的外籍航司。

日航目前執飛3條台日航線，分別為台北松山-東京羽田（每天2班）、桃園-東京成田（每天2班）、桃園-大阪關西（每周4班，運航至2024年10月26日），自2024年10月27日起將復飛桃園-名古屋航線（每周5班）。JAL在日本國內有65個機場，提供多達133條航線的服務，旅客在東京羽田機場可銜接JAL綿密的國內線，前往日本境內許多地方與城市，也可在東京轉乘日航國際航班機飛往歐美城市。

日航近年獲得多項肯定，包括連續七年榮獲Skytrax「五星級航空」認證、連續三年獲得APEX「WORLD CLASS」認證（目前全球僅有8家航空公司得到此殊榮），並於2024年的「全球航空大獎」中獲得「最佳豪華經濟艙」、以及三次榮獲「全球最佳經濟艙」等獎項。

日航今年將與「青森縣」、「北海道東部」、「鹿兒島縣奄美群島」、「山形縣尾花澤市」、「高知縣檮原町」、「兵庫縣」、「岡山縣津山市」、與「名古屋中部國際機場（新特麗亞）」等8個日本縣市，以及日航集團旗下的「日本越洋航空JTA」（Japan Transocean Air Co., Ltd）攜手參加ITF。日航除了在展攤推薦日本精選旅遊情報與民眾互動之外，並將在大會舞台與展攤專屬舞台舉行≪日本航空 日本精彩呈「縣」・一「道」暢遊≫舞台，與大家分享最新日本旅遊情報、日航航班與服務、日航期間限定優惠等訊息。

日航展攤專屬舞台每日介紹日本旅遊情報並舉辦有獎問答，參加日航舞台就有機會獲得日本小禮！日航除了推出限時特惠之外，將在展區限量販售「JAL x廣富號 台灣限定托特包」等台灣限定獨家小物。