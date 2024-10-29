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台灣虎航ITF全線促銷 單程未稅799元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
ITF全線促銷單程未稅799元起，現場玩遊戲抽機票和回饋金。黃淑惠攝
ITF全線促銷單程未稅799元起，現場玩遊戲抽機票和回饋金。黃淑惠攝

全台規模最大的「2024ITF台北國際旅展」即將於11月1日至4日在南港展覽館盛大舉辦，台灣虎航-創（6757）特別推出全航線單程未稅NT$799起的線上旅展優惠促銷價外，更歡迎民眾親自來旅展現場攤位同歡，只要參與旅展現場的遊戲，即有機會抽中免費機票等超多豐富好禮。

此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年10月30日上午10:00起至2024年11月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年10月30日至2025年3月29日。而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，除可享有9折的優惠外，還能再賺8%回饋金的超級好康，敬請把握機會。

除了推出線上旅展優惠價外，現場民眾只要到台灣虎航攤位（J702），出示旅展期間於台灣虎航官網成交的行程確認單，即有機會獲得台灣虎航雙開資料夾作為成交禮，另有指定航線的加碼好禮。此外，在旅展現場凡是加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以於遊戲活動期間掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、最高3,000日幣多慶屋或三井outlet的商品抵用券、日本王子大飯店住宿券、知名滑雪場纜車一日券、LINE Pay優惠券999元，以及台虎專屬購票折扣碼等逾6千份的多樣好禮，更多相關訊息請參見活動頁。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

台灣虎航 機票

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