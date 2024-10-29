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「人間美神」舒淇穿Michael Kors美照連發 霸氣可愛都是她
如果美有一種代表，那舒淇絕對具有代表性，有別於時下娛樂圈醫美過度、氾濫的人工美，舒淇擁有一張明豔大方讓人過目不忘的臉，時而性感、時而自在慵懶。此外，她也在自律控管下，每每出席時尚大秀或是登封展現的絕美狀態，依然艷驚四方，讓人不敢相信這是年近50歲的狀態，更被粉絲封為「人間美神」。
最會拍出讓人印象深刻時尚硬照的舒淇，身為Michael Kors全球代言人，近期為品牌拍攝一系列美照，演繹各種風情的女神風采。身穿黑色不規則裙擺洋裝，有如霸氣御姐盡展美豔氣場；而另一套粉紫色蕾絲裙裝讓她有如溫柔小姐姐，則呈現出舒淇私底下明朗可愛的一面。
舒淇這兩套服裝均來自Michael Kors Collection 2024秋冬系列高級成衣；設計師Michael Kors融合30年代精鍊的雕塑式剪裁與90年代流線型線條，並藉由蕾絲裙身、斜裁剪裁的緞面設計與針織衫混搭，呈現優雅的雋永格調。兩款不同風格的造型，同時也展現舒淇的萬種風情。
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