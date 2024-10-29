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「人間美神」舒淇穿Michael Kors美照連發 霸氣可愛都是她

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
舒淇演繹Michael Kors Collection 2024秋冬系列。圖／Michael Kors提供
舒淇演繹Michael Kors Collection 2024秋冬系列。圖／Michael Kors提供

如果美有一種代表，那舒淇絕對具有代表性，有別於時下娛樂圈醫美過度、氾濫的人工美，舒淇擁有一張明豔大方讓人過目不忘的臉，時而性感、時而自在慵懶。此外，她也在自律控管下，每每出席時尚大秀或是登封展現的絕美狀態，依然艷驚四方，讓人不敢相信這是年近50歲的狀態，更被粉絲封為「人間美神」。

最會拍出讓人印象深刻時尚硬照的舒淇，身為Michael Kors全球代言人，近期為品牌拍攝一系列美照，演繹各種風情的女神風采。身穿黑色不規則裙擺洋裝，有如霸氣御姐盡展美豔氣場；而另一套粉紫色蕾絲裙裝讓她有如溫柔小姐姐，則呈現出舒淇私底下明朗可愛的一面。

舒淇這兩套服裝均來自Michael Kors Collection 2024秋冬系列高級成衣；設計師Michael Kors融合30年代精鍊的雕塑式剪裁與90年代流線型線條，並藉由蕾絲裙身、斜裁剪裁的緞面設計與針織衫混搭，呈現優雅的雋永格調。兩款不同風格的造型，同時也展現舒淇的萬種風情。

舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列黑色不規則裙擺洋裝，盡展美豔氣場。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列黑色不規則裙擺洋裝，盡展美豔氣場。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列黑色不規則裙擺洋裝，盡展美豔氣場。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列黑色不規則裙擺洋裝，盡展美豔氣場。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列黑色不規則裙擺洋裝，盡展美豔氣場。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列黑色不規則裙擺洋裝，盡展美豔氣場。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列，粉紫色蕾絲裙裝與針織衫混搭，呈現溫柔女人味。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列，粉紫色蕾絲裙裝與針織衫混搭，呈現溫柔女人味。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列，粉紫色蕾絲裙裝與針織衫混搭，呈現溫柔女人味。
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列，粉紫色蕾絲裙裝與針織衫混搭，呈現溫柔女人味。
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列，粉紫色蕾絲裙裝與針織衫混搭，呈現溫柔女人味。圖／Michael Kors提供
舒淇穿Michael Kors Collection 2024秋冬系列，粉紫色蕾絲裙裝與針織衫混搭，呈現溫柔女人味。圖／Michael Kors提供

設計師 針織衫

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