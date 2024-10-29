AKAChen「永恆花園」特展 以珠寶寓禪、感格⼈間

電影《⼀代宗師》中曾有這麼⼀段台詞：「⾒⾃⼰、⾒天地、⾒眾⽣」，象徵求道的三個階段。投入鈦金與珠寶創作三十多年的藝術家陳智權Aka Chen，即將於美國加州寶爾博物館與休斯頓⾃然科學博物館舉辦「永恆花園：陳智權鈦⾦藝術展」，不僅爬梳一路走來的創作⼼路，演繹「靈魂在⼈間的最美表現」，更期盼能走向國際，展現獨步全球的鈦金珠寶工藝，進而推廣、教育與傳承，為下一個世代開創嶄新的珠寶藝術視野。

創作中處處可見汲取於大自然的靈感，陳智權長年投入蒔花園藝，性情中⼈的他不只關⼼⾃⼰栽種的花草，心意甚⾄延伸至所創立的亞卡珠寶藝術館外、敦化南路上的成排林蔭，不時與樹談⼼，蓊鬱的綠樹，則以蜿蜒的枝幹回饋予藝術家豐沛的想像，本次展覽的壓軸之作、寬八米八的巨幅作品「永恆花園」，陳智權即以純熟的鈦金工藝創作出線條靈動的枝枒，如書法筆觸般，渾然天成。

曾說，「花是植物給⼈間最好的⼀個東⻄。」陳智權創作過無數以花為主題的藝術珠寶，成功研發出獨特的鈦金工藝技術後，陳智權更能隨心所欲運用鈦金輕量的特性，創造出既擬真又奇幻花卉珠寶，不僅在體積上得以超越傳統K金與白金珠寶的侷限，色彩展現上也更加繽紛、炫爛與奪目，卓越的顯微雕刻技術，則讓鈦金足以呈現栩栩如生的肌理質地。如陳智權經典之作「木蘭」，即以罕見的優雅深紫色與細膩無比的花瓣肌理，深獲英國V&A博物館青睞而納入館藏。即將登場的「永恆花園」鈦金藝術展，則以陳智權最新創作的「鳶尾花」（Iris）為展覽主視覺，虹彩般的炫目色彩，點綴一顆顆藍寶石、石榴石。原來陳智權運用鈦金藝術讓鳶尾花彷彿由畫布中躍動而出，幻化成立體且散發熠熠光芒的雕塑，讓人不禁好奇：百餘年前梵谷名畫中的鳶尾花，與這一朵21世紀Aka Chen的鈦金鳶尾花，會有何等的跨時空對話?

事實上，本次「永恆花園：陳智權鈦⾦藝術展」並獲文化部洛杉磯台灣書院的鼎力支持，且再度與友達光電（AUO）開發的「擬真藝屏」（High Fidelity Art Display）合作，透過後者如真實畫布質感的數位螢幕，將寶石的色澤與光采、鈦金珠寶靈動的生命力細微且真實地還原於螢幕上，讓欣賞者更能深入領略珠寶的震撼之美。

綜觀「永恆花園：陳智權鈦⾦藝術展」共展出20組、合計100件鈦金藝術與珠寶作品。展覽策畫為「賞園」、「格物」、「觀⼼」三⼤主題，將鈦⾦藝術珠寶、雕塑與繪畫結合，展現風格獨具的表現形式。以東方園林的美學特徵切入，將敏銳觀察⼒轉化為創作靈感，運用鈦⾦繽紛⾊彩搭配寶⽯創作為各色花鳥珠寶，並安放於枝幹、奇⽯與枯⽊間，讓珠寶跳脫物件的本質而賦予藝品的賞玩性。陳智權說，「在花園裡你可以看到表⾯的東⻄，有時間在流動，跟⼈間⼀樣，有些⼈事物會變遷、有些花會花謝花⼜開，有些就不⾒了、從此消失，但有⼀些⼜會從⼟裡重新再長出來。」

「格物」，展出的是以瓶花為主題的作品。對陳智權⽽⾔，瓶花的「瓶」不僅是 乘載園林花卉的器物，也帶有「懷納天地、觀想萬物」的延伸指涉，此系列作品造型⼤巧不⼯、⽤⾊恬淡，傳承著宋明以降的古典花藝美感。「觀⼼」主題，則透過花草的榮枯，枝枒的蜿蜒與伸展，反映著陳智權在園林和禪修⽣活中的⼼性修練與體悟：「禪就是⼈間最美的靈魂，⽽靈魂在⼈間的最美表現叫做藝術；我是借珠寶在談（禪）這件事、⽽不是要說它（珠寶）的奢華。」 陳智權並引用佛教經典《華嚴經》中經⽂：「⼀花⼀世界，⼀葉⼀如來」，期許展出作品能讓觀者感受作品內在的靈魂，並與觀者的靈魂共振，進⽽踏查⼀⽅獨⼀無⼆、無⼈知曉的永恆花園、悠遊無間。

寶爾博物館副館長焦天龍博士特別推崇陳智權是台灣⾸位利⽤鈦⾦進⾏創作的藝術家，開創了包含「純鈦極光色彩」等多項專門的工藝技術，讓鈦金藝術呈現前所未有的豐富面貌。投入鈦金與珠寶工藝創作三十多年，曾為多家國際知名珠寶商幕後操刀，甚⾄為皇室客製珠寶，陳智權希望，鈦金與珠寶工藝不再屬於只能遠觀的奢侈產業，更能走入人們的生活，成為一種得以親近的藝術。本次「永恆花園」鈦金藝術展對陳智權而言，蘊含的教育的意義十分深遠，期盼這次展覽「能對未來的⽂明有助益，甚⾄讓年輕⼈能參與，可以讓⼯藝被分享，這本來就是我⼀直要做的事。」

「永恆花園：陳智權鈦⾦藝術展」（The Eternal Garden：Titanium Art by Aka Chen）將於2024年11⽉16⽇於美國加州寶爾博物館（Bowers Museum）展出⾄2025年4⽉13⽇，之後移師休斯頓⾃然科學博物館（Houston Museum of Natural Science），由2025年5⽉起⾄2025年9⽉28⽇。

更多資訊，可洽AKACHEN亞卡珠寶藝術館。電話02：2708-3888。