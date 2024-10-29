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富藝斯鐘表秋拍百達翡麗領銜 卡地亞座鐘淬煉時代美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
百達翡麗型號1463玫瑰金計時腕表，約1959年製，估價160萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號1463玫瑰金計時腕表，約1959年製，估價160萬港元起。圖／富藝斯提供

富藝斯（Phillips）香港秋季拍賣鐘表專場《名表薈萃 - 香港 XIX》將於11月23及24日舉行於香港的亞洲總部舉槌，共逾200件拍品中，焦點為一系列薈萃製表與裝飾工藝的卡地亞骨董座鐘，以及百達翡麗的經典型號。同時富藝斯亦特地聯手亞洲著名的獨立鐘表零售商The Lavish Attic舉辦11週年紀念拍賣。精選拍品預計將於11月2日及3日於台北和泰產險大直大樓展出。

今年春季拍賣期間，一組來自重要私人收藏的博物館級卡地亞裝飾藝術時期座鐘，在富藝斯高價成交。因應市場熱烈需求，富藝斯本季呈獻一系列1920年代末至1930年代期間製作的卡地亞骨董座鐘。領銜焦點為一件設計圖有出版目錄的卡地亞法國製造的「Modèle A」神秘鐘，是卡地亞工藝和設計的劃時代之作；學者研究估計「Modèle A」神秘鐘總共僅生產60座，產量極為有限。

另一件「La Pendule」裝飾藝術風格時鐘的設計深受遠東文化啟發，由卡地亞巴黎於1930年代製作。鐘身以粉晶雕成、鐘框由黑色琺瑯和黃金製成，環繞著卡地亞簽名表盤；鑲有懷舊玫瑰式切割鑽石的羅馬數字時標則隔有五瓣櫻花圖案。受到東方屏風啟發的「Écran」（法譯：「屏」）座鐘由綠玉和黃金打造，拱形結構與常見於神秘鐘的透明水晶並列對比，屏風飾以琺瑯和稜紋玉柱，鐘身鑲珍珠母貝的花卉圖案與深綠玉石的沉穩色調相映成趣。

百達翡麗的經典型號骨董表向來是拍賣場上的焦點。本季領銜的一枚黃金型號1518首次亮相拍場，品相上佳，更是該型號首批出品的早期款式。型號1518十分珍罕，在1941至1954年期間，僅生產了281枚，是品牌首款量產的萬年曆計時腕表，意義別具。另一亮點為暱稱「Tasti Tondi」的百達翡麗傳奇型號1463，該型號於1940年問世，亦是品牌首款防水計時腕表，表殼出自日內瓦錶殼製造商Taubert，在底蓋內印有Geneva Key編號11。

富藝斯與The Lavish Attic聯手拍賣六位獨立製表師的獨特之作，歡慶The Lavish Attic創立11週年，成立於2013年的The Lavish Attic致力推廣新銳製表師，本次拍賣部分收益將會撥捐Albert Hausammann基金會，鼓勵符合資格的亞洲學生，培訓他們的製表技能。拍品包括德國獨立製表品牌Lang & Heyne的經典「Moritz」型號，配鮭魚粉色表盤和紫色指針；以及荷蘭Holthinrichs Watches的新作。

The Lavish Attic 11週年誌慶拍賣呈獻Holthinrichs Watches獨一無二，「Ornament Nouveau」3D列印五級鈦金半鏤空腕表，約2024年製，估價逾 17萬港元。圖／富藝斯提供
The Lavish Attic 11週年誌慶拍賣呈獻Holthinrichs Watches獨一無二，「Ornament Nouveau」3D列印五級鈦金半鏤空腕表，約2024年製，估價逾 17萬港元。圖／富藝斯提供
卡地亞「La Pendule Écran」裝飾藝術風格時鐘，約1928年製，估價64萬港元起。圖／富藝斯提供
卡地亞「La Pendule Écran」裝飾藝術風格時鐘，約1928年製，估價64萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5213G-001白金自動三問萬年曆腕表，約2013年製，估價175萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5213G-001白金自動三問萬年曆腕表，約2013年製，估價175萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號1518黃金萬年曆計時腕表，1945年製，估價235萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號1518黃金萬年曆計時腕表，1945年製，估價235萬港元起。圖／富藝斯提供
卡地亞「La Pendule」裝飾藝術風格時鐘，約1930年代製，估價120萬港元起。圖／富藝斯提供
卡地亞「La Pendule」裝飾藝術風格時鐘，約1930年代製，估價120萬港元起。圖／富藝斯提供
The Lavish Attic 11週年誌慶拍賣呈獻Lang & Heyne，獨一無二，「Moritz」編號 53，玫瑰金全日曆腕表，約2015年製，估價逾25萬港元。圖／富藝斯提供
The Lavish Attic 11週年誌慶拍賣呈獻Lang & Heyne，獨一無二，「Moritz」編號 53，玫瑰金全日曆腕表，約2015年製，估價逾25萬港元。圖／富藝斯提供
卡地亞「Modèle A」神秘鐘，約1929年製，估價280萬港元起。圖／富藝斯提供
卡地亞「Modèle A」神秘鐘，約1929年製，估價280萬港元起。圖／富藝斯提供

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