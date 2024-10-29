Maison Kitsuné進駐忠孝SOGO 重點包款Edie Bag亮相

來自巴黎的日法混血品牌Maison Kitsuné進駐SOGO忠孝館，全新專櫃以落地櫥窗為特色，通透的櫥窗裡本季秋冬重點單品「Edie Bag」包款成為視覺焦點，空間地毯採用小狐狸輪廓作為壓印，並以日落棕作為呈現，為空間呈現溫暖活潑的氛圍。同時帶來2024秋冬新品，除了品牌首款包款，持續風行的戶外機能風，在這季也吹進Maison Kitsuné，帶來更多元面向的設計風格。

今年秋冬，Maison Kitsuné推出首款包款「Edie Bag」，設計靈感源自60年代地下文化的時尚繆斯Edie Sedgwick，她獨特的風格與時尚品味，以及不被拘束的自由精神，都影響著時尚與音樂領域，而時尚與音樂也正是深植於Maison Kitsuné的品牌DNA中。

正如Edie Sedgwick本人的纖細卻有強烈吸引力，Edie Bag精緻小巧的外型卻凸顯強烈的視覺感，品牌代表性的小狐狸輪廓作為金色扣環，成為此包款的標誌性元素，包款材質採用柔滑的啞光皮革，有葡萄酒紅、寧靜黑兩種配色，適配各種場合。

Edie Bag全新形象代言人由比利時DJ Charlotte de Witte呈現，這也是她首次參與時尚廣告，Charlotte作為全球電子音樂的代表人物之一，也與Maison Kitsuné時尚、音樂基因相當合拍。

Maison Kitsuné SOGO忠孝館新櫃登場，即起至11月3日展開周年慶預購，期間單筆消費滿額可獲贈小狐狸好禮，包含印花Logo絲巾、Kihara聯名商品、小狐狸中筒襪等多款周邊。