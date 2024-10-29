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Maison Kitsuné進駐忠孝SOGO 重點包款Edie Bag亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Maison Kitsuné秋冬重點包款「Edie Bag」，由比利時DJ Charlotte de Witte擔綱形象代言人。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné秋冬重點包款「Edie Bag」，由比利時DJ Charlotte de Witte擔綱形象代言人。圖／Maison Kitsuné提供

來自巴黎的日法混血品牌Maison Kitsuné進駐SOGO忠孝館，全新專櫃以落地櫥窗為特色，通透的櫥窗裡本季秋冬重點單品「Edie Bag」包款成為視覺焦點，空間地毯採用小狐狸輪廓作為壓印，並以日落棕作為呈現，為空間呈現溫暖活潑的氛圍。同時帶來2024秋冬新品，除了品牌首款包款，持續風行的戶外機能風，在這季也吹進Maison Kitsuné，帶來更多元面向的設計風格。

今年秋冬，Maison Kitsuné推出首款包款「Edie Bag」，設計靈感源自60年代地下文化的時尚繆斯Edie Sedgwick，她獨特的風格與時尚品味，以及不被拘束的自由精神，都影響著時尚與音樂領域，而時尚與音樂也正是深植於Maison Kitsuné的品牌DNA中。

正如Edie Sedgwick本人的纖細卻有強烈吸引力，Edie Bag精緻小巧的外型卻凸顯強烈的視覺感，品牌代表性的小狐狸輪廓作為金色扣環，成為此包款的標誌性元素，包款材質採用柔滑的啞光皮革，有葡萄酒紅、寧靜黑兩種配色，適配各種場合。

Edie Bag全新形象代言人由比利時DJ Charlotte de Witte呈現，這也是她首次參與時尚廣告，Charlotte作為全球電子音樂的代表人物之一，也與Maison Kitsuné時尚、音樂基因相當合拍。

Maison Kitsuné SOGO忠孝館新櫃登場，即起至11月3日展開周年慶預購，期間單筆消費滿額可獲贈小狐狸好禮，包含印花Logo絲巾、Kihara聯名商品、小狐狸中筒襪等多款周邊。

Maison Kitsuné秋冬重點包款「Edie Bag」，由比利時DJ Charlotte de Witte擔綱形象代言人。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné秋冬重點包款「Edie Bag」，由比利時DJ Charlotte de Witte擔綱形象代言人。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné進駐SOGO忠孝館3樓。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné進駐SOGO忠孝館3樓。圖／Maison Kitsuné提供
Edie Bag寧靜黑暗影狐狸19,400元。圖／Maison Kitsuné提供
Edie Bag寧靜黑暗影狐狸19,400元。圖／Maison Kitsuné提供
冬日天空藍疾行狐狸LOGO輕量外套18,600元。圖／Maison Kitsuné提供
冬日天空藍疾行狐狸LOGO輕量外套18,600元。圖／Maison Kitsuné提供
松綠色穿搭狐狸LOGO圓領毛衣18,600元。圖／Maison Kitsuné提供
松綠色穿搭狐狸LOGO圓領毛衣18,600元。圖／Maison Kitsuné提供
冬日天空藍疾行狐狸LOGO六分割棒球帽4,100元。圖／Maison Kitsuné提供
冬日天空藍疾行狐狸LOGO六分割棒球帽4,100元。圖／Maison Kitsuné提供
蛛絲粉穿搭狐狸LLOGO園領毛衣17,700元。圖／Maison Kitsuné提供
蛛絲粉穿搭狐狸LLOGO園領毛衣17,700元。圖／Maison Kitsuné提供
松綠色穿搭狐狸LOGO圓領毛衣18,600元。圖／Maison Kitsuné提供
松綠色穿搭狐狸LOGO圓領毛衣18,600元。圖／Maison Kitsuné提供
柑橙橘變化狐狸頭LOGO翻領衍縫外套17,300元。圖／Maison Kitsuné提供
柑橙橘變化狐狸頭LOGO翻領衍縫外套17,300元。圖／Maison Kitsuné提供
紅杉色狐狸頭LOGO舒適圓領毛衣15,300元。圖／Maison Kitsuné提供
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