旅展大促銷 世邦旅遊推2人同行最高省萬元

年度最大的台北國際旅展ITF即將在11月1日到4日於台北南港展覽館舉行，世邦旅遊也推出多樣超值優惠，冬日搭配長榮航空遊歐洲，米蘭7日只要4.7萬起，還有機會抽到價值2萬元的LV皮夾。想賞極光也不必貴桑桑，世邦旅遊獨家推出北歐極光早鳥優惠，最高第2人省1萬元。

全球物價攀升，歐美長程航線更顯得珍貴。為圓小資族的歐洲夢，世邦旅遊特別選定巴黎、倫敦、米蘭、慕尼黑等四大歐洲經典城市，搭配長榮航空直飛航班推出「冬季小資圓夢行程」：如慕尼黑6日行程42,900元起、米蘭7日47,900元起，巴黎7或8日行程還加贈法國經典馬卡龍，並於每團抽出一名幸運兒，贈送價值約新台幣2萬元的LV皮夾。此外，世邦旅遊獨家推出北歐極光早鳥優惠，最高第2人省1萬元。

今年美加航線機位因商務需求增加而一位難求，世邦旅遊則推出多款「美加雙國及阿拉斯加極光行程」，西雅圖啟程行程尤其受歡迎。今年極光大爆發，世邦旅遊加碼「看不到極光退費1萬元」的保障服務。加拿大黃刀鎮極光行程也有早鳥優惠，最高第2人可省6千元。

針對國人熱愛的日韓冰雪行程，世邦旅遊推出豐富的冬季雪景活動，包括北海道的破冰船之旅、東北的壯觀樹冰景點，還推出1/23春節限定的「美山合掌村雪燈廊」夜間行程，旅展期間預訂第2人省1萬元；韓國也有滑雪加上季節限定的華川冰釣鱒魚活動，都是難得的冰雪體驗。

海島行程方面，沖繩行程搭配長榮、星宇、華航等國籍航空，提供團體及自由行產品，升等A級飯店、贈送小費及網卡。春節限定推出星宇航空春節直飛關島日航班，開賣以來好評如潮，2025年1/29出發尚有餘位；而華航在11/7起至2025年2月限期直航，團費25,888元起。東南亞如越南峴港、富國島15,900元起，馬來西亞升等5星飯店2萬元有找、全新包裝馬爾地夫+斯里蘭卡雙國遊，以及埃及跨年6人成行，都有旅展專屬優惠活動。

冬季也是南半球的旅遊旺季，世邦旅遊推出澳洲布里斯本、雪梨、墨爾本行程組合，以及紐西蘭南北島全覽行程，讓旅客在寒冬中享受南半球的暖陽和美景。