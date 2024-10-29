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22縣市推台灣觀光100亮點 6大系列活動11月起開跑

中央社／ 台北29日電

交通部觀光署攜手全台22縣市選出台灣觀光的100個亮點，並將從11月起由各縣市輪流擔任主打星，並從11月起包含電子集章活動等6系列活動開跑，要帶動旅客在台灣旅遊。

觀光署去年首度推動第1屆「觀光亮點獎」，透過民眾票選與專家評選，遴選出24處觀光亮點，成功捲動193萬人次參與。今年適逢花蓮振興，邀請地方政府再推薦76處特色景點，並結合「觀光亮點獎」獲獎成果，集結100處亮點，共同打造「台灣觀光100亮點」，希望能促進國旅成長。

交通部觀光署今天舉辦「台灣觀光100亮點」系列活動啟動記者會，活動現場宣布攜手全台22縣市推出台灣觀光100亮點，結合100處亮點的多元特色、主題活動與旅遊好康。

交通部觀光署副署長林信任指出，各縣市政府推動一系列的活動，接下來將有各縣市輪流擔任主打星的「環島月月Party」跟亮點集時樂電子章活動，11月起還有台灣百WAY、風格旅遊Chill、環島樂遊Trip、壯遊心體驗等行銷活動，還有百萬元的旅遊好禮。

觀光署指出，首波縣市主打星為台中市及花蓮縣，台中市將結合新社商圈，搭配2024台中國際花毯節推出住宿送好禮；花蓮縣則推出在地周邊餐廳消費優惠。

觀光署表示，為期一年的「亮點集時樂」活動，歡迎遊客前往「台灣觀光100亮點」任一景點，藉由手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動，包含萬元旅遊金。

林信任指出，目前國旅突破2億人次，今年希望可以繼續往上衝刺，未來一片看好。林信任說，台灣100亮點是觀光署跟縣市政府一起推出，是把最好的亮點推出來，希望可以吸引更多國際旅客來台，並捲動國旅。

除了全年行銷活動外，觀光署指出，即日起到11月24日，民眾也可至松山文創園區參觀「台灣百Way」台灣觀光100亮點微策展，一次掌握全台百大必玩必遊景點之旅遊秘技，現場完成指定任務還能獲得精美小禮物，每週末也將舉辦旅遊達人講座。

國旅 景點 觀光署

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