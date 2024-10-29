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新款iMac升級M4晶片 超美7色還支援Apple Intelligence

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
一體成型設計的新款iMac，內含強大的M4晶片，並提供多種趣味色彩選擇一體成型設計囊括強大的 M4 晶片，以及令人驚豔的 Apple Intelligence 功能，新款 iMac 提供多種趣味色彩選擇。圖／蘋果提供
一體成型設計的新款iMac，內含強大的M4晶片，並提供多種趣味色彩選擇一體成型設計囊括強大的 M4 晶片，以及令人驚豔的 Apple Intelligence 功能，新款 iMac 提供多種趣味色彩選擇。圖／蘋果提供

色彩控又要瘋了！蘋果宣布推出新款iMac，搭載最新強大的M4晶片並帶來一系列鮮亮新色，有別於去年推出上一代豔麗的色彩，今年全新設計全機身都更粉嫩一些，在同樣極致纖薄的機身下，帶來比M1版iMac快上1.7倍的強大生產力，照片編輯和遊戲等繁重工作流程的處理速度更可快達2.1倍，神經網路引擎則比搭載M1的iMac快超過3倍，隨著Apple Intelligence的正式推出，更將為使用者帶來更智慧便利的生活。

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新款iMac共有綠色、黃色、橙色、粉紅色、紫色、綠色和銀色等7種搶眼色彩，並配備顏色相襯的巧控鍵盤，以及巧控滑鼠或可選購的巧控板，而這些配件也終於都換上了USB-C埠，果粉們現在只需一條電線，即可為全系列蘋果裝置進行充電。

另外，這次iMac 24吋4.5K Retina顯示器也首度提供奈米紋理玻璃選項，這是在年初Ｍ4版iPad Pro之後第2個提供這個選擇的產品，可大幅降低反射率和眩光，同時維持出色的影像品質，也讓iMac更適合擺放在滿室陽光的客廳，或明亮的店面中使用。

許多家庭、學生族群愛用的iMac也配備了全新12MP Center Stage相機，支援「桌上視角」功能，利用廣角鏡頭，可同時顯示使用者以及其桌面的俯視視角，在視訊會議、線上授課或是直播時時尤其好用。而超方便的「人物居中」功能，則會自動讓視訊通話的每位參與者都能完美處於畫面中央，全家人進行FaceTime通話時人人都是主角。

新款iMac以更快的16GB統一記憶體為標準配置，最高可達32GB。建議售價44,900元起，教育優惠價43,150元起，將於日後在台灣開放訂購。

新款iMac以大膽新色帶來更多趣味，讓使用者能在家庭、工作空間或店面增添個人化亮點。圖／蘋果提供
新款iMac以大膽新色帶來更多趣味，讓使用者能在家庭、工作空間或店面增添個人化亮點。圖／蘋果提供
4個USB-C埠皆支援Thunderbolt 4，帶來超快的傳輸速度，因此使用者可以連接更多配件，如外接儲存裝置、充電座，以及最多2台高解析度外接顯示器。圖／蘋果提供
4個USB-C埠皆支援Thunderbolt 4，帶來超快的傳輸速度，因此使用者可以連接更多配件，如外接儲存裝置、充電座，以及最多2台高解析度外接顯示器。圖／蘋果提供
搭載M4的iMac具備世界上最快的CPU核心，可飛快地進行Safari和Excel等App之間的多工處理。圖／蘋果提供
搭載M4的iMac具備世界上最快的CPU核心，可飛快地進行Safari和Excel等App之間的多工處理。圖／蘋果提供
iMac具有顏色大膽的背面，正面則展現細膩漸層色調的全新面板，讓使用者得以全心投入工作。圖／蘋果提供
iMac具有顏色大膽的背面，正面則展現細膩漸層色調的全新面板，讓使用者得以全心投入工作。圖／蘋果提供
憑藉M4的強大與其先進的GPU，iMac為「文明帝國 VII」等遊戲大作帶來超流暢的遊玩體驗。圖／蘋果提供
憑藉M4的強大與其先進的GPU，iMac為「文明帝國 VII」等遊戲大作帶來超流暢的遊玩體驗。圖／蘋果提供
搭載M4的新款iMac可飛速處理繁重的創意工作流程，例如在《Adobe Photoshop》和《Adobe Premiere Pro》中套用複雜的濾鏡與效果。圖／蘋果提供
搭載M4的新款iMac可飛速處理繁重的創意工作流程，例如在《Adobe Photoshop》和《Adobe Premiere Pro》中套用複雜的濾鏡與效果。圖／蘋果提供
iMac隨附的配件現在皆配備USB-C連接埠。圖／蘋果提供
iMac隨附的配件現在皆配備USB-C連接埠。圖／蘋果提供
iMac帶來同色系鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板。圖／蘋果提供
iMac帶來同色系鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板。圖／蘋果提供

使用者 粉紅色 綠色

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