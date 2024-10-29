新款iMac升級M4晶片 超美7色還支援Apple Intelligence

色彩控又要瘋了！蘋果宣布推出新款iMac，搭載最新強大的M4晶片並帶來一系列鮮亮新色，有別於去年推出上一代豔麗的色彩，今年全新設計全機身都更粉嫩一些，在同樣極致纖薄的機身下，帶來比M1版iMac快上1.7倍的強大生產力，照片編輯和遊戲等繁重工作流程的處理速度更可快達2.1倍，神經網路引擎則比搭載M1的iMac快超過3倍，隨著Apple Intelligence的正式推出，更將為使用者帶來更智慧便利的生活。

新款iMac共有綠色、黃色、橙色、粉紅色、紫色、綠色和銀色等7種搶眼色彩，並配備顏色相襯的巧控鍵盤，以及巧控滑鼠或可選購的巧控板，而這些配件也終於都換上了USB-C埠，果粉們現在只需一條電線，即可為全系列蘋果裝置進行充電。

另外，這次iMac 24吋4.5K Retina顯示器也首度提供奈米紋理玻璃選項，這是在年初Ｍ4版iPad Pro之後第2個提供這個選擇的產品，可大幅降低反射率和眩光，同時維持出色的影像品質，也讓iMac更適合擺放在滿室陽光的客廳，或明亮的店面中使用。

許多家庭、學生族群愛用的iMac也配備了全新12MP Center Stage相機，支援「桌上視角」功能，利用廣角鏡頭，可同時顯示使用者以及其桌面的俯視視角，在視訊會議、線上授課或是直播時時尤其好用。而超方便的「人物居中」功能，則會自動讓視訊通話的每位參與者都能完美處於畫面中央，全家人進行FaceTime通話時人人都是主角。