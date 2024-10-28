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免掃碼拿了就走！7-ELEVEN未來超商「X-STORE 8」進駐海大
7-ELEVEN未來超商再進化，最新進駐基隆國立臺灣海洋大學內的「X-STORE 8」，攜手工業技術研究院深度合作，首創導入光學雷達LiDAR影像辨識技術，替代紅外線商品辨識，將「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項擴大至全門市商品均可透過AI智慧監控配合手機自助結帳，最快30秒就能體驗未來零售購物樂趣。
7-ELEVEN自2018年啟動X-STORE至今，全台已有7間未來超商，每家店都有因應商圈特性，導入不同AI科技技術滿足消費者便利購物的需求。其中「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，是首度導入「拿了就走智慧商店技術」的店鋪。
此次「X-STORE 8」進駐校園場域，是第2間實現「拿了就走」購物體驗的門市，除了升級光學雷達LiDAR影像辨識技術，打造全新「AI智慧貨架」，商品數量逾1,600種，規模較X-STORE 7多出5倍之多，最大突破是可運用門市既有設備，新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等，透過將「智慧貨架」模組化，未來也更容易維護與彈性調整。
特別的是，X-STORE 8與工研院、海洋大學進行三方產學合作，讓學生加入技術開發及維運，共同進行AI演算法開發，與ICT產業無縫接軌。而統一超商本次也同步進駐海大學生餐廳商場，全新改裝商店街和引進多元美食櫃位、連鎖3C專賣店、影印店、電腦維修專門店等，提供海大師生多樣生活服務和餐飲選擇。
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