快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎6.31億一注獨得 獎落「這縣市」

婦人接起一通電話「錢險遭轉走」 陸警方籲關閉iPhone這功能

聽新聞
0:00 / 0:00

免掃碼拿了就走！7-ELEVEN未來超商「X-STORE 8」進駐海大

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項擴大至全門市商品均可透過AI智慧監控配合手機自助結帳，最快30秒就能體驗未來零售購物樂趣。圖／7-ELEVEN提供
「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項擴大至全門市商品均可透過AI智慧監控配合手機自助結帳，最快30秒就能體驗未來零售購物樂趣。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN未來超商再進化，最新進駐基隆國立臺灣海洋大學內的「X-STORE 8」，攜手工業技術研究院深度合作，首創導入光學雷達LiDAR影像辨識技術，替代紅外線商品辨識，將「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項擴大至全門市商品均可透過AI智慧監控配合手機自助結帳，最快30秒就能體驗未來零售購物樂趣。

7-ELEVEN自2018年啟動X-STORE至今，全台已有7間未來超商，每家店都有因應商圈特性，導入不同AI科技技術滿足消費者便利購物的需求。其中「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，是首度導入「拿了就走智慧商店技術」的店鋪。

此次「X-STORE 8」進駐校園場域，是第2間實現「拿了就走」購物體驗的門市，除了升級光學雷達LiDAR影像辨識技術，打造全新「AI智慧貨架」，商品數量逾1,600種，規模較X-STORE 7多出5倍之多，最大突破是可運用門市既有設備，新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等，透過將「智慧貨架」模組化，未來也更容易維護與彈性調整。

特別的是，X-STORE 8與工研院、海洋大學進行三方產學合作，讓學生加入技術開發及維運，共同進行AI演算法開發，與ICT產業無縫接軌。而統一超商本次也同步進駐海大學生餐廳商場，全新改裝商店街和引進多元美食櫃位、連鎖3C專賣店、影印店、電腦維修專門店等，提供海大師生多樣生活服務和餐飲選擇。

7-ELEVEN首創業界將使用在電動車無人駕駛的光學雷達LiDAR影像辨識技術應用於超商門市以辨識商品，打造全新「AI智慧貨架」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創業界將使用在電動車無人駕駛的光學雷達LiDAR影像辨識技術應用於超商門市以辨識商品，打造全新「AI智慧貨架」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與工研院合作進階發展「拿了就走智慧商店技術」，讓一般消費者也能輕鬆體驗最新的未來AI零售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與工研院合作進階發展「拿了就走智慧商店技術」，讓一般消費者也能輕鬆體驗最新的未來AI零售。圖／7-ELEVEN提供
X-STORE 8新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等商品。圖／7-ELEVEN提供
X-STORE 8新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN未來超商X-STORE 8進駐海大校園，智慧零售技術升級，首度開放民眾入店「拿了就走」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN未來超商X-STORE 8進駐海大校園，智慧零售技術升級，首度開放民眾入店「拿了就走」。圖／7-ELEVEN提供

X 超商

延伸閱讀

小七未來超商X-STORE 8進駐校園 首開放入店「拿了就走」

斥資6000萬！6口伏流水井明年底完工 通霄將增加50公頃農田用水

統一超無人店再下一城 第8家開在基隆

工研院IEK：2025網通業產值1兆2940億元 年增1.2%

相關新聞

免掃碼拿了就走！7-ELEVEN未來超商「X-STORE 8」進駐海大

7-ELEVEN未來超商再進化，最新進駐基隆國立臺灣海洋大學內的「X-STORE 8」，攜手工業技術研究院深度合作，首創...

日系復古德訓鞋 Onitsuka Tiger話題新作「TOKUTEN」

在運動與休閒之間取得很好平衡的德訓鞋，加上擁有經典設計與百搭特質，成為受喜愛的人氣鞋款，各大品牌也紛紛推出德訓鞋。Oni...

「犬系男子」孔劉、林柏宏穿LV早春 完美示範遛狗型男

由「菲董」Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，以擬人化的手法，描繪了大都會中的狗狗和遛...

比大冰奶還有效！ 喝玫瑰茶一直狂跑廁所 排便很有感

滿街的手搖飲店，各出奇招拉客，有網友大推「十二韻」的玫瑰美妍茶，這款飲品被喻為地表最強神飲，比早餐店的大冰奶還厲害，喝了...

Hearts On Fire璀璨鑽石如展翅 楊謹華簡單配就好時髦

美國鑽石品牌Hearts On Fire以完美車工打造的閃亮鑽石聞名於世。2023年問世的VELA系列，拉丁文意為啟航，...

咖啡渣、牛奶空瓶拼永續 全家聯手歐萊德推5款洗沐新品

全家永續行動再創新商模，為無法回收、難以處理的咖啡渣，以及降解後依舊容易造成塑膠污染的業務用奶空瓶找到新出路！全家攜手永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。