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日系復古德訓鞋 Onitsuka Tiger話題新作「TOKUTEN」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎今年秋冬推出全新話題德訓鞋款「TOKUTEN」，全系列有麂皮款3,980元、皮革款4,280元，共七色。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎今年秋冬推出全新話題德訓鞋款「TOKUTEN」，全系列有麂皮款3,980元、皮革款4,280元，共七色。圖／Onitsuka Tiger提供

在運動與休閒之間取得很好平衡的德訓鞋，加上擁有經典設計與百搭特質，成為受喜愛的人氣鞋款，各大品牌也紛紛推出德訓鞋。Onitsuka Tiger鬼塚虎在延續經典暢銷款Mexico 66之後，今年秋冬推出全新話題德訓鞋款「TOKUTEN」。

德訓鞋全名為德軍訓練鞋 (German Army Trainer) 簡稱 GAT，是一款在 70、80年代左右提供給德軍在室內作為訓練用的鞋子。也因為是作為軍隊使用的鞋款，因此在外型上以簡約為主，以標誌性的「T字鞋頭」為最大特色。

Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN鞋款名稱來自日文「得点とくてん」（意指進球得分後的歡呼），將經典鞋款融入現代風格的重新回歸。鞋面設計簡約，以纖長鞋型勾勒出俐落的輪廓，鞋側飾有品牌經典的虎爪紋，並結合T字頭鞋頭與杯型結構，展現復古與現代兼具的設計風格。

面對薄底纖長型的鞋款，鞋友最注重腳感舒適度，TOKUTEN鞋款配備OrthoLite鞋墊、具備緩衝性，確保穿著時的舒適體驗，鞋款分為麂皮款三色與光滑皮革款四色，各以簡約配色呈現，適合多種穿搭風格，無論是日常休閒還是時尚造型都能融入駕馭，帶來日式復古魅力。全系列七色已於全台Onitsuka Tiger鬼塚虎專門店及品牌官網正式發售。

Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN淺灰底深灰虎爪紋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN淺灰底深灰虎爪紋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN米底墨藍虎爪紋，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN米底墨藍虎爪紋，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎邀請KOL Ivy郁欣以TOKUTEN鞋款搭配多樣風格。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎邀請KOL Ivy郁欣以TOKUTEN鞋款搭配多樣風格。圖／Onitsuka Tiger提供
nitsuka Tiger鬼塚虎邀請KOL Ivy郁欣以TOKUTEN鞋款搭配多樣風格。圖／Onitsuka Tiger提供
nitsuka Tiger鬼塚虎邀請KOL Ivy郁欣以TOKUTEN鞋款搭配多樣風格。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN鐵灰底白虎爪紋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN鐵灰底白虎爪紋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

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