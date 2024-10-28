日系復古德訓鞋 Onitsuka Tiger話題新作「TOKUTEN」

在運動與休閒之間取得很好平衡的德訓鞋，加上擁有經典設計與百搭特質，成為受喜愛的人氣鞋款，各大品牌也紛紛推出德訓鞋。Onitsuka Tiger鬼塚虎在延續經典暢銷款Mexico 66之後，今年秋冬推出全新話題德訓鞋款「TOKUTEN」。

德訓鞋全名為德軍訓練鞋 (German Army Trainer) 簡稱 GAT，是一款在 70、80年代左右提供給德軍在室內作為訓練用的鞋子。也因為是作為軍隊使用的鞋款，因此在外型上以簡約為主，以標誌性的「T字鞋頭」為最大特色。

Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN鞋款名稱來自日文「得点とくてん」（意指進球得分後的歡呼），將經典鞋款融入現代風格的重新回歸。鞋面設計簡約，以纖長鞋型勾勒出俐落的輪廓，鞋側飾有品牌經典的虎爪紋，並結合T字頭鞋頭與杯型結構，展現復古與現代兼具的設計風格。