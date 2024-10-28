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日系復古德訓鞋 Onitsuka Tiger話題新作「TOKUTEN」
在運動與休閒之間取得很好平衡的德訓鞋，加上擁有經典設計與百搭特質，成為受喜愛的人氣鞋款，各大品牌也紛紛推出德訓鞋。Onitsuka Tiger鬼塚虎在延續經典暢銷款Mexico 66之後，今年秋冬推出全新話題德訓鞋款「TOKUTEN」。
德訓鞋全名為德軍訓練鞋 (German Army Trainer) 簡稱 GAT，是一款在 70、80年代左右提供給德軍在室內作為訓練用的鞋子。也因為是作為軍隊使用的鞋款，因此在外型上以簡約為主，以標誌性的「T字鞋頭」為最大特色。
Onitsuka Tiger鬼塚虎TOKUTEN鞋款名稱來自日文「得点とくてん」（意指進球得分後的歡呼），將經典鞋款融入現代風格的重新回歸。鞋面設計簡約，以纖長鞋型勾勒出俐落的輪廓，鞋側飾有品牌經典的虎爪紋，並結合T字頭鞋頭與杯型結構，展現復古與現代兼具的設計風格。
面對薄底纖長型的鞋款，鞋友最注重腳感舒適度，TOKUTEN鞋款配備OrthoLite鞋墊、具備緩衝性，確保穿著時的舒適體驗，鞋款分為麂皮款三色與光滑皮革款四色，各以簡約配色呈現，適合多種穿搭風格，無論是日常休閒還是時尚造型都能融入駕馭，帶來日式復古魅力。全系列七色已於全台Onitsuka Tiger鬼塚虎專門店及品牌官網正式發售。
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