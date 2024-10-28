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「犬系男子」孔劉、林柏宏穿LV早春 完美示範遛狗型男

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
孔劉演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
孔劉演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供

由「菲董」Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，以擬人化的手法，描繪了大都會中的狗狗和遛狗人士的文化，衣著搭涵蓋日常散步和公園生活到愛犬人士圈子的獨特活動。包括品牌大使孔劉、王鶴棣、SEVENTEEN成員「小八」徐明浩、台灣男星林柏宏、范少勳等人，都在不同場合演繹該系列服飾。2025早春男裝系列首波商品預計將於10月31日起全球同步上市，並率先於官網開放預購。

路易威登2025早春男裝系列向大都會中時髦的遛狗人士致敬，以英國傳統活動中名犬展（Dog Show）的學院風表演服為基礎，套裝採用喇叭、闊腿或滑板短褲的廓形，整體保留了經典紳士衣櫃的中性色調，以複雜的編織紋理和錯覺圖案為服裝增添迷人魅力，並透過一系列專為狗狗設計的新品，與配飾裡狗狗的肖像、圖案和圖形，凸顯「狗是人類最好的朋友」。

行李箱與包款融合Damier的原始經緯圖案與經典的Monogram圖案，呈獻代表性的Monogram Heritage圖案。Keepall、Soul Trunk、Montsouris Messenger、硬箱和小皮件等經典包款上搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾，LV Park包款上可見到用料豐富的皮革、麂皮、帆布和五金配件，採用黑色或沙色皮革製成，配有經典或橄欖綠色Monogram帆布口袋或翻蓋，以及繩索拉鍊頭。

狗狗配飾採用經典的Monogram帆布製作，裝飾VVN皮革飾邊，推出包括牽繩、項圈、胸背帶、塑膠袋套和保溫瓶等配件，部分飾有狗臉皮革貼花或印有狗爪圖案的LVERS標誌。狗用旅行箱包括裝著金屬狗碗的骨頭造型行李箱以及用Monogram帆布製作的狗屋造型行李箱。

翻羊毛掛飾。圖／路易威登提供
翻羊毛掛飾。圖／路易威登提供
早春男裝系列路易威登的經典包款，搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾。圖／路易威登提供
早春男裝系列路易威登的經典包款，搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾。圖／路易威登提供
早春男裝系列亦推出外置隔層的經典包款。圖／路易威登提供
早春男裝系列亦推出外置隔層的經典包款。圖／路易威登提供
狗造型皮革掛飾。圖／路易威登提供
狗造型皮革掛飾。圖／路易威登提供
大麥町犬印花圖案的運動鞋。圖／路易威登提供
大麥町犬印花圖案的運動鞋。圖／路易威登提供
徐明浩演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
徐明浩演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
黃色手提箱。圖／路易威登提供
黃色手提箱。圖／路易威登提供
早春男裝系列路易威登的經典包款，搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾。圖／路易威登提供
早春男裝系列路易威登的經典包款，搭配採用壓花皮革的狗爪造型吊飾。圖／路易威登提供
Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，描繪了大都會中的狗狗和遛狗人士的文化。圖／路易威登提供
Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，描繪了大都會中的狗狗和遛狗人士的文化。圖／路易威登提供
范少勳演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
范少勳演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
Monogram帆布製作的狗屋造型行李箱。圖／路易威登提供
Monogram帆布製作的狗屋造型行李箱。圖／路易威登提供
王鶴棣演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
王鶴棣演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
林柏宏演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
林柏宏演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
Monogram帆布材質骨頭造型的行李箱，內含兩只置於木架上的金屬狗碗。
Monogram帆布材質骨頭造型的行李箱，內含兩只置於木架上的金屬狗碗。
Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，描繪了大都會中的狗狗和遛狗人士的文化。圖／路易威登提供
Pharrell Williams設計的路易威登2025早春男裝系列，描繪了大都會中的狗狗和遛狗人士的文化。圖／路易威登提供
林柏宏演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
林柏宏演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
哈巴狗造型的Monogram帆布拉鍊包與Monogram帆布材質骨頭造型的手拿包。圖／路易威登提供
哈巴狗造型的Monogram帆布拉鍊包與Monogram帆布材質骨頭造型的手拿包。圖／路易威登提供
骨頭造型掛飾。圖／路易威登提供
骨頭造型掛飾。圖／路易威登提供
徐明浩演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供
徐明浩演繹路易威登早春男裝系列。圖／路易威登提供

狗狗 行李箱

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