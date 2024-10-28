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比大冰奶還有效！ 喝玫瑰茶一直狂跑廁所 排便很有感

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
玫瑰花性味甘、溫、微苦，能行氣解鬱，但有人喝了狂跑廁所，覺得排便很有感。本報資料照片
玫瑰花性味甘、溫、微苦，能行氣解鬱，但有人喝了狂跑廁所，覺得排便很有感。本報資料照片

滿街的手搖飲店，各出奇招拉客，有網友大推「十二韻」的玫瑰美妍茶，這款飲品被喻為地表最強神飲，比早餐店的大冰奶還厲害，喝了馬上有感，直接跑廁所排便。中醫師陳朝宗表示，玫瑰花性味甘、溫、微苦，能行氣解鬱，如果有消化不良、脹氣、便秘等障礙，也可以利用玫瑰花來調理腸胃問題。

陳朝宗提醒，任何食材、藥材都要遵守「中病即止」原則，不可過量攝取。玫瑰花用於肝胃氣痛症，應該不會造成拉肚子或是喝了有強烈想上廁所的感覺，他認為，可能跟冰塊或香精有關，雖然該飲品主要原料為食用玫瑰花瓣和玫瑰果，但消費者仍要注意農藥殘留以及大腸桿菌問題。

陳朝宗說，玫瑰花在中藥學上屬於理氣藥，泡玫瑰花茶是最簡單的食療法，但選購通路應注意至中藥店、有機店，避免購買坊間開放式的大包裝，要特別挑選有產銷履歷的食用級、有機級產品。冬日養生藥膳也可以加入幾瓣玫瑰花，有助於紓解鬱悶、活血止痛。

玫瑰花是很好的藥食同源食物，大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，玫瑰花含有維他命C、E，具有抗氧化的效果。以西醫的角度來看，玫瑰花茶的通便效果因人而異，有些人喝了無感，但如果是腸胃敏感的人，其單寧酸成分喝多了，容易刺激腸胃黏膜。

徐佳靖以科學報告分析，玫瑰花茶可以改變腸道的通透性，造成腸道水份增加而促使排便，不過效果還是看每個人的體質。而且玫瑰花茶不適合孕婦、空腹者、腸胃不好、體質虛寒的人飲用，亂飲花茶可能愈喝愈寒涼。

若想要促進排便順暢，徐佳靖建議，棗精能夠促進腸道蠕動，幫助排便順暢。洋車前子也是不錯的選擇，主要在於它含有豐富的水溶性膳食纖維與果膠，有「纖維之王」的美稱。不過，除了補充排便食物，根本之道還是每天吃足蔬菜、水果以及多喝水，讓腸胃順暢不卡卡。

中藥 廁所 產銷履歷

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