Hearts On Fire璀璨鑽石如展翅 楊謹華簡單配就好時髦

美國鑽石品牌Hearts On Fire以完美車工打造的閃亮鑽石聞名於世。2023年問世的VELA系列,拉丁文意為啟航,象徵展開新航程、迎接人生新篇章之意,設計則以輕柔優雅的羽毛為主要靈感,以柔美的曲線刻畫羽毛的飄逸靈巧,也有展翅高飛的意象,美好寓意備受歡迎。

如今VELA系列迎來全新的設計,包括不對稱設計的耳環,與可以和既有戒指款式堆疊的單鑽鑽戒,均採用系列最著名的法式鑲嵌製作,能從鑽石側面引進更多光線,所需工時為傳統鑲嵌設計的四倍,為這個系列迷人的設計變化出更多穿搭可能。

VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環,彷彿於左右兩側耳畔揚起飛揚的羽翼,一大一小展現可以豐盛也可以簡約低調的穿搭風貌,優雅流暢的線條綻放鑽石的光芒。單鑽戒指從側面觀察,可見緊貼鑽石的貴金屬必須為每一顆鑽石仔細雕琢出深V形刻面,與一般的鋪鑲鑽石相當不同,使光線能在鑽石內流動反射出動人的光芒和火彩。