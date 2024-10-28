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Hearts On Fire璀璨鑽石如展翅 楊謹華簡單配就好時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星楊謹華詮釋Hearts On Fire秋日穿搭。圖／Hearts On Fire提供
女星楊謹華詮釋Hearts On Fire秋日穿搭。圖／Hearts On Fire提供

美國鑽石品牌Hearts On Fire以完美車工打造的閃亮鑽石聞名於世。2023年問世的VELA系列，拉丁文意為啟航，象徵展開新航程、迎接人生新篇章之意，設計則以輕柔優雅的羽毛為主要靈感，以柔美的曲線刻畫羽毛的飄逸靈巧，也有展翅高飛的意象，美好寓意備受歡迎。

如今VELA系列迎來全新的設計，包括不對稱設計的耳環，與可以和既有戒指款式堆疊的單鑽鑽戒，均採用系列最著名的法式鑲嵌製作，能從鑽石側面引進更多光線，所需工時為傳統鑲嵌設計的四倍，為這個系列迷人的設計變化出更多穿搭可能。

VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環，彷彿於左右兩側耳畔揚起飛揚的羽翼，一大一小展現可以豐盛也可以簡約低調的穿搭風貌，優雅流暢的線條綻放鑽石的光芒。單鑽戒指從側面觀察，可見緊貼鑽石的貴金屬必須為每一顆鑽石仔細雕琢出深V形刻面，與一般的鋪鑲鑽石相當不同，使光線能在鑽石內流動反射出動人的光芒和火彩。

奪下金鐘獎最佳女配角頭銜不久的楊謹華，日前於社群媒體上分享的鑽石形象照，就以自信都會的女性風格，演繹VELA系列迷人的火光。楊謹華選戴的VELA Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，每條細緻的羽毛鍊身上都各鑲嵌了一顆璀璨鑽石，搭配V領淺褐色毛料背心，展現亮眼時髦氣息。她更以高馬尾的浪漫捲髮搭配羽毛翅膀的VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環，營造出高貴的時髦態度。而簡約的針織毛衣，與堆疊配戴的VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指與VELA Cocktail白K金鑽石套戒，搭配VELA白K金法式鑲嵌鑽石手鐲，則輕鬆就展現出當代摩登的氣息。

Hearts On Fire新品VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環，鑽石總重約4.50克拉，78萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire新品VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環，鑽石總重約4.50克拉，78萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire新品VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，50萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire新品VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，50萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，鑽石總重約7.50克拉，143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，鑽石總重約7.50克拉，143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
女星楊謹華詮釋Hearts On Fire秋日穿搭。圖／Hearts On Fire提供
女星楊謹華詮釋Hearts On Fire秋日穿搭。圖／Hearts On Fire提供
女星楊謹華詮釋Hearts On Fire秋日穿搭。圖／Hearts On Fire提供
女星楊謹華詮釋Hearts On Fire秋日穿搭。圖／Hearts On Fire提供
女星楊謹華詮釋Hearts On Fire秋日穿搭。圖／Hearts On Fire提供
女星楊謹華詮釋Hearts On Fire秋日穿搭。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Cocktail白K金鑽石套戒，鑽石總重約0.95克拉，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Cocktail白K金鑽石套戒，鑽石總重約0.95克拉，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire新品VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，50萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire新品VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，50萬5,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA白K金法式鑲嵌鑽石手鐲，鑽石總重約4.87克拉，126萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA白K金法式鑲嵌鑽石手鐲，鑽石總重約4.87克拉，126萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，鑽石總重約7.50克拉，143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，鑽石總重約7.50克拉，143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，50萬5,000元起；VELA Cocktail白K金鑽石套戒 ，鑽石總重約0.95克拉，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA Cathedral Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1.00克拉，50萬5,000元起；VELA Cocktail白K金鑽石套戒 ，鑽石總重約0.95克拉，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供

戒指 鑽石

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