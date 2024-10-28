Hearts On Fire璀璨鑽石如展翅 楊謹華簡單配就好時髦

美國鑽石品牌Hearts On Fire以完美車工打造的閃亮鑽石聞名於世。2023年問世的VELA系列，拉丁文意為啟航，象徵展開新航程、迎接人生新篇章之意，設計則以輕柔優雅的羽毛為主要靈感，以柔美的曲線刻畫羽毛的飄逸靈巧，也有展翅高飛的意象，美好寓意備受歡迎。

如今VELA系列迎來全新的設計，包括不對稱設計的耳環，與可以和既有戒指款式堆疊的單鑽鑽戒，均採用系列最著名的法式鑲嵌製作，能從鑽石側面引進更多光線，所需工時為傳統鑲嵌設計的四倍，為這個系列迷人的設計變化出更多穿搭可能。

VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環，彷彿於左右兩側耳畔揚起飛揚的羽翼，一大一小展現可以豐盛也可以簡約低調的穿搭風貌，優雅流暢的線條綻放鑽石的光芒。單鑽戒指從側面觀察，可見緊貼鑽石的貴金屬必須為每一顆鑽石仔細雕琢出深V形刻面，與一般的鋪鑲鑽石相當不同，使光線能在鑽石內流動反射出動人的光芒和火彩。