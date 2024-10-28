咖啡渣、牛奶空瓶拼永續 全家聯手歐萊德推5款洗沐新品

全家永續行動再創新商模，為無法回收、難以處理的咖啡渣，以及降解後依舊容易造成塑膠污染的業務用奶空瓶找到新出路！全家攜手永續美妝品牌O'right歐萊德，運用Let’s Café豆渣、咖啡業務用牛奶空瓶作為循環再生原料，聯名開發共5款「Bio咖啡萃永續美妝」全新洗沐系列產品，上市之際即榮獲有「美妝界奧斯卡」之稱的2024法國巴黎全球永續美妝獎永續循環包裝金獎。歡慶新品上市，10月30日至12月10日於全家店舖購買O'right歐萊德聯名「Bio咖啡萃永續美妝」系列產品，享任選第2件6折優惠；凡於電商平台「全家行動購」下單選購任一款「Bio咖啡萃永續美妝」，全家再公益加贈《解凍格陵蘭》書籍乙本。

全家繼與B型企業馳綠國際、綠色潮牌萬秀洗衣店合作，將Let’s café咖啡渣物盡其用，再製成除臭運動襪、盤香及肥皂等各式永續良品之後，此次「Bio咖啡萃永續美妝」，更透過專業美妝歐萊德的獨家技術，萃取Let’s Café咖啡渣的活性精華與天然油脂，成功將廢棄物轉變為具有經濟價值的綠色產物。

「Bio咖啡萃永續美妝」全系列產品由O'right歐萊德綠色低碳工廠生產，產品成分添加Let’s Café咖啡渣萃取菁華，天然植萃配方、100%純素、無動物來源，並獲美國官方USDA Biobased天然永續認證；瓶器則運用可回收材質及100% PCR再生塑料製成，其中洗髮精、沐浴乳瓶器更使用全家Let’s Café業務用牛奶空瓶回收再製而成，降低產品包裝碳排放。