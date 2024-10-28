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叫我媽媽桑！于子育林森北路拜師學藝 為音樂劇練習戀愛感祕訣

中央社／ 台北28日電
演員于子育在音樂劇「五木大学」化身魅力日式酒吧媽媽桑。（中央社）
演員于子育在音樂劇「五木大学」化身魅力日式酒吧媽媽桑。（中央社）

演員于子育在音樂劇「五木大学－夜の女王櫻子媽媽」化身魅力日式酒吧媽媽桑，特別到台北林森北路拜師學藝，練就如何帶給客人戀愛感祕訣。

瘋戲樂工作室今天分享，劇組為了讓演員更深入了解日式酒吧文化，特地帶著他們造訪林森北路條通店家。

第一次進到店內的于子育對環境非常驚豔，充滿懷舊風格的日式裝潢。她也向酒店服務員學習如何接待客人，透露關鍵心得是提供客人陪伴與療癒，「要帶給客人彷彿戀愛般的感覺，所以談話和動作都非常講究」。

知名網紅「條通媽媽桑席耶娜」也親自到場與于子育分享她多年的待客之道，教導如何在舉手投足間散發女性魅力。面對席耶娜充滿韻味的攻勢，一下輕碰大腿、一下耳邊私語，讓于子育不禁大喊「好害羞」，一趟體驗下來收穫滿滿、做足角色訓練。

于子育、凱爾及許富凱3名主演感情融洽，即使排戲時間長達2個多月，3人每次見面仍有聊不完的話題。許富凱分享，舞台與觀眾的距離相當近，台上樂手也會融入劇中與演員互動，「非常期待演出時與觀眾們交流產生不同的火花，絕對會是讓大家非常難忘的一場沉浸式體驗。」

「『五木大学－夜の女王櫻子媽媽』許富凱點唱機音樂劇」描述出生於破碎家庭的日式酒店老闆娘櫻子媽媽，母親生病、父親外遇出走，無論工作或愛情都不順遂。經歷過條通全盛時期的櫻子媽媽，在30年後再度面臨人生轉捩點，一次難忘的重逢讓她掉入回憶漩渦。

全劇以歌手許富凱「五木大学」專輯選曲為核心，結合他過往經典歌曲穿針引線，帶領觀眾一探條通文化的神祕面紗，11月1日至10日在台北Playground空總劇場共演出13場。

觀眾 音樂劇

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