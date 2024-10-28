夜光魔法時間！Bell & Ross發光表殼藍光美絕

以專業航空腕表聞名的柏萊士（Bell & Ross），繼去年推出綠色款全發光表殼BR-X5 Green Lum腕表後，今年呈獻猶如散發藍光魔法的全新原創之作BR-X5 Blue Lum腕表，以獨特表殼結構和先進夜光技術，將鈦金屬表殼和夜光物料技術結合，同樣限量500只， 續寫LUM夜光時計系列篇章。

夜光最基本的功能是在黑暗環境、特別是水底或飛機駕駛艙中依然清楚顯示。自上世紀三十年代起，製表業界開始應用鐳製作夜光時計。然而，鐳是帶有輕微毒性的放射性物質，發光亦有時限，隨著科技持續演進，在1993年誕生的Super-LumiNova夜光材質可以說是夜光領域的一大里程碑。

向來積極實踐創新時計概念、不斷投資於研發革新的Bell & Ross，構思了一個加強夜光性能的原創意念：將夜光化身創新設計元素。2017年，Bell & Ross推出Lum系列，BR 03-92 Horolum和BR 03-92 Nightlum表款的數字、時標及指針的夜光塗層效果格外搶眼，2019年的BR 03-92 Full Lum更大膽在整個表盤塗覆Super-LumiNova物料，創造鮮明搶眼的對比。除在腕表的不同部位嘗試採用夜光元素，品牌也在夜光色彩上持續創新，例如2020年亮相的BR 03-92 Grey Lum在黑暗中發出濃烈綠光，BR 03-92 Diver Full Lum潛水表則會發出不同深度的淺綠及淡黃光芒。去年BR-X5 Green Lum的發光表殼以鈦金屬與LM3D夜光物料構成，前所未見的設計令人驚艷。

為了製作全發光表殼，工程師團隊傾力研發以石英纖維和發光物料製成的夜光物料LM3D，可發出明亮而帶色彩的亮光，並在綠色夜光後更進一步開發出鮮明的藍色光芒。BR-X5 Green Lum腕表採用BR-X5系列具有都會時尚氣息的外觀，41毫米表殼結構由LM3D物料及微噴砂打磨黑色類鑽碳塗層二級鈦金屬相間組成，其中裝嵌機芯的容器由航太工業常運用的二級鈦金屬整塊切割而成，夾在兩片LM3D發光物料之間，使腕表能在黑暗中發出亮眼藍光的同時輕巧堅固。