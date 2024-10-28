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再現賣藥團跑江湖藝界人生 「露水開花」2.0登台

中央社／ 台北28日電
「露水開花－賣藥仔團的江湖故事」2018年首演獲好評，11月將以2.0版重返舞台。歌仔戲國寶藝師王金櫻（右1）將扮演貫穿全劇的賣藥團長阿貓姐。（中央社）
「露水開花－賣藥仔團的江湖故事」2018年首演獲好評，11月將以2.0版重返舞台。歌仔戲國寶藝師王金櫻（右1）將扮演貫穿全劇的賣藥團長阿貓姐。（中央社）

改編國寶藝師王金櫻個人生命經歷、把一甲子前參與賣藥團演出真實故事搬上舞台的「露水開花－賣藥仔團的江湖故事」，2018年首演獲好評後，今年11月再以2.0版重返。

如果說「賣藥仔團」的存在是歌仔戲藝術史上被隱沒的一段記憶，由中華王金櫻傳統文化藝術協會製作的「露水開花－賣藥仔團的江湖故事」就是嘗試喚起並回復消失文化的行動。

王金櫻長期從事台灣文化及戲曲的薪傳與推廣，將台灣歌仔戲老劇本活化演出。全劇將60多年前參與賣藥團演出的真實經歷於舞台上搬演，融合歷史事件及傳統民俗，透過戲中戲呈現歌仔戲4大齣之一的「呂蒙正」，述說當年藝人「凍露水」、「食八方」的江湖人生，融合劇情呈現特殊的台灣歷史及文化。

根據閩南嶼文化分享，全劇邀請研究賣藥文化的劉秀庭撰寫劇本，王金櫻整合修潤，國寶藝師小咪共同擔任導演。王金櫻也將飾演貫穿全劇的賣藥團長阿貓姐，與貓咪家族優秀青年演員們共演。

賣藥仔團演出分為「叫花－吆喝聚眾」、「開花－戲文演出」、「結籽－賣藥收成」3階段，沒想到阿貓姐一開始結籽賣藥，喊玲瓏父子檔阿秋和阿弟仔就出來撿現成，搶走了她的觀眾。兩組人馬相互較勁大打出手，驚動了警察出來制止。這場江湖糾紛，如何圓滿排解。

「露水開花－賣藥仔團的江湖故事」將於11月2、3日，在大稻埕戲苑九樓劇場連演兩天。

人生 國寶 歌仔戲

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