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夢幻又熱情！台裔設計師游十儒 溫哥華時裝周大放異彩

中央社／ 溫哥華27日專電
溫哥華時裝周的時裝秀上，模特展示「ALEX S. Yu」的作品。 （新華社）
溫哥華時裝周的時裝秀上，模特展示「ALEX S. Yu」的作品。 （新華社）

年度溫哥華時裝周今天落幕，今年品牌秀重頭戲是台裔設計師游十儒的英文同名品牌「Alex S.Yu」，成為今年時裝周開幕秀，50位模特兒穿上他設計的服飾走伸展台，展現夢幻又熱情的風格。出生書香世家的游十儒並將家族文藝風采揉入秀展中，完美呈現東西融合。

22日的開幕秀上，數百名溫哥華時尚名人、具影響力的意見領袖和媒體，見證游十儒營造的夢幻世界—「Alex in Wonderland」，標誌著他品牌成立10年紀念。

50款多種系列的服飾，有標誌性的鮮豔色彩、大膽的印花、非傳統的輪廓和豐富的紋理，搭配精心處理的面料，呈現出未來主義風格。每件作品都創意非凡，模糊了奇幻想像與穿戴藝術之間的界限，喚起人們對活潑、古怪生活的夢想。

游十儒對中央社表示：「今年是我在溫哥華時裝周第十度登場，我想留下的不僅是一個作品展示，更希望帶領觀眾透過作品都能異想天開一下，探索內心的夢想，自由地表達自己的故事。」

游十儒出生於台北，幼年隨父母移民溫哥華，在溫哥華研讀服裝設計後，又到英國倫敦時裝學院深造碩士。2014年他被Niche雜誌評選為年度新銳設計師，自己的品牌也成立，並首度受邀在溫哥華時裝周亮相，獲得極大好評。此後，他的前衛風格在全球時裝界獲得共鳴，陸續參與許多國際大型時裝秀。

游十儒出生書香世家，曾外祖父杜仰山是日治時期詩人、外祖父杜春煌是書法家，母親杜志純是音樂家。這次的服裝秀展融合了家族四代的藝文風采，因為其中幾套衣服的布料上印有書法筆墨，是杜春煌用毛筆寫下父親杜仰山的詩作，游十儒巧妙地將其運用在設計中。至於秀展影片音樂的鋼琴彈奏者就是出自媽媽杜志純之手。

杜志純為兒子的成就感到驕傲，也為兒子日夜辛苦感到不捨。她對中央社說：「他5歲起就愛畫畫，會拿剪刀和針線亂做東西，沒想到真的成了名設計師。現在他白天要指導學生，空閒時就搞設計、做衣服，常常忙到三更半夜。」

台灣僑界非常支持游十儒10周年品牌大秀。在阿姨杜志娟吆喝下，很快就成立了Team Taiwan社團，出錢出力者眾多，包括有十幾家業者在秀場上提供點心飲料和小禮品，為「Taiwan」打響知名度。吳孟娟不僅鍾情於游十儒的設計風格，還稱讚他保有台灣囝仔純樸憨厚的性格，非常惹人疼愛。

帶領觀眾體驗一場夢遊仙境後，游十儒說：「我的夢想不停歇，希望自己的品牌越做越好，將繼續探索東西方元素的融合，希望在台灣、在亞洲的女性都能喜歡我的作品。」

品牌 溫哥華 設計師

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