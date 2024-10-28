日本選舉自民黨大敗日圓匯率降 林氏璧示警：大家小心滿手血

日本自民黨與公明黨執政聯盟在本次眾院選舉席次大幅衰退，未能過半，日本政壇大地震，日圓應聲走貶，28日截至午時許台銀日圓現鈔賣出牌價最低達「0.2121」，創3個半月新低，不少哈日族又在觀望，要不要再繼續換匯。

日圓匯率今貶至三個月低點，媒體報導，因日本自民黨與盟友公明黨組成的現任執政聯盟在眾議院選舉中沒有取得過半席次，升高了日本政局的不確定性。分析師一般認為，如果日本首相石破茂辭職，日圓可能進一步走弱。

日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日幣匯率從山坡上輕輕地爬下來了。不過日本選舉完後政局可能會進入不穩定的狀態，美選又將到來，日幣接下來走勢如何很難說。大家小心滿手血啊。

不少網友留言回應，有人指出，是不是要換起來，因為這匯率不換說不過去；也有人說因為滿手日圓，窮得只剩下日幣，只好繼續在日本玩；也有表示要換下去，繼續攤平直到躺平。