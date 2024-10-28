首個冠名香奈兒經典腕表的賽艇賽事！2025春季倫敦登場

香奈兒（CHANEL）與The Boat Race Company Ltd 日前宣布簽訂長期合作協議， CHANEL將成為牛津劍橋賽艇對抗賽（The Boat Race）的冠名贊助兼官方計時合作夥伴，該項賽事將於2025年更名為「The CHANEL J12 Boat Race」。香奈兒也是該項賽事個兼任賽事冠名贊助及官方計時的合作品牌。

首屆牛津劍橋賽艇對抗賽於1829年舉行，創辦至今已長達195年，可以說是英國歷史最悠久的大型運動賽事。每年春天，牛津大學和劍橋大學的八人賽艇隊分別穿上深藍及淺藍隊衣，在倫敦的泰晤士河畔上競賽，是倫敦體育盛事之一。

2025年女子賽艇比賽和男子賽艇比賽將於4月13日（星期日）舉行，地點位於倫敦普特尼和莫特萊克間全長4.25英里的冠軍賽道。逾25萬名觀眾將於河岸觀看賽事的同時， 預計全球數百萬位觀眾也將透過BBC電視現場直播收看。

「無論是賽艇比賽或是製表工藝，共時性都非常重要，以確保準確計時。賽艇運動員之間必須互相協調，就像腕表的每個機械組件一樣，必須協同運作；平衡、重力和划槳的動作必須完美同步。」CHANEL腕表暨高級珠寶總裁Frédéric Grangié表示，「我們期待在未來幾年與The Boat Race合作，透過CHANEL和經典J12腕表的非凡世界，將這段合作夥伴關係的力量發揮得淋漓盡致。」