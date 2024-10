首個冠名香奈兒經典腕表的賽艇賽事！2025春季倫敦登場

香奈兒(CHANEL)與The Boat Race Company Ltd 日前宣布簽訂長期合作協議, CHANEL將成為牛津劍橋賽艇對抗賽(The Boat Race)的冠名贊助兼官方計時合作夥伴,該項賽事將於2025年更名為「The CHANEL J12 Boat Race」。香奈兒也是該項賽事個兼任賽事冠名贊助及官方計時的合作品牌。

首屆牛津劍橋賽艇對抗賽於1829年舉行,創辦至今已長達195年,可以說是英國歷史最悠久的大型運動賽事。每年春天,牛津大學和劍橋大學的八人賽艇隊分別穿上深藍及淺藍隊衣,在倫敦的泰晤士河畔上競賽,是倫敦體育盛事之一。

2025年女子賽艇比賽和男子賽艇比賽將於4月13日(星期日)舉行,地點位於倫敦普特尼和莫特萊克間全長4.25英里的冠軍賽道。逾25萬名觀眾將於河岸觀看賽事的同時, 預計全球數百萬位觀眾也將透過BBC電視現場直播收看。

「無論是賽艇比賽或是製表工藝,共時性都非常重要,以確保準確計時。賽艇運動員之間必須互相協調,就像腕表的每個機械組件一樣,必須協同運作;平衡、重力和划槳的動作必須完美同步。」CHANEL腕表暨高級珠寶總裁Frédéric Grangié表示,「我們期待在未來幾年與The Boat Race合作,透過CHANEL和經典J12腕表的非凡世界,將這段合作夥伴關係的力量發揮得淋漓盡致。」