BREEZEONLINE雙11檔期 精品16%現折、每日一物2折起

微風精品線上BREEZEONLINE「11.11 SUPER SALE」即將開跑，11月1日至11月18日為期18天，包括時尚、美妝、生活精品及3C科技產品，期間將推出一系列獨家優惠與限時促銷。

其中，全站商品及LOEWE、FERRAGAMO、HOGAN等指定精品鞋包配件輸入限定優惠碼「1111」享16%現折優惠，同時再享Breeze Rewards點數11倍送；使用無卡分期功能結帳最高獲得700元中租Coin回饋；11月8日至11月14透過LINE購物結帳，可加碼享7% LINE POINTS 回饋，全站最高回饋39%。

BREEZEONLINE「每日一物限時特賣」，每天將精選一款熱銷商品，以最低2折價格限時推出，品牌包含紐約時裝品牌alexanderwang、國際時尚品牌SHIATZY CHEN、義大利設計師品牌giulianoFujiwara等，僅供當日搶購、限量特賣，每日帶來新的特價驚喜。

還有「1111、11111均一價專區」，像是英國頂級香氛品牌CREED、瑞士百年精品BALLY等商品價格獨家調降，雙11期間再推出「消費不限金額抽10大時尚好禮」，參與者活動期間內購物，就有機會抽中寒舍艾麗酒店寰宇套房雙人住宿券、LG Puricare™雙變頻除濕機、Marni Kids編織夏季包等多項好禮。

「TECH 1+1 組合價」優惠，會員能以超值價格，入手瑞士頂級咖啡品牌Nespresso、法國原裝製造的空氣清淨品牌TEQOYA等熱門科技產品。另外，這次購物節還有小林優美的同名珠寶品牌「YUMI KOBAYASHI」全網首發上市。