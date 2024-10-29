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26歲空姐辭職轉行入「這職業」 每月輕鬆入袋15萬！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
▲真實案例 Nina生活照 圖／Sugarbook 提供
▲真實案例 Nina生活照 圖／Sugarbook 提供

誰說空姐一定光鮮亮麗？我現在每個月躺著也能賺15萬！」26歲的前空姐Nina驚爆，曾經的她月薪只有6萬，還要忍受長途飛行、時差折磨和高壓的工作環境，日子過得苦不堪言。如今，她果斷辭職，靠著一個神秘平台，賺得比以前多好幾倍，還能享受頂級奢華生活！

Nina透露，她是在三年前無意中得知有同事偷偷在使用Sugarbook這個交友平台，許多空姐都利用它認識有錢的「Sugar Daddy」。起初她也猶豫不決，害怕身邊的人眼光，但工作壓力太大，讓她決心放手一搏，結果一躍成為「月入15萬」的全職女友（俗稱Sugar Baby）！

「我遇到了Eric，他是個42歲的財務經理，對我超級好，常帶我去米其林餐廳吃飯，還去高級私人酒吧參加派對，這些以前根本不敢想！」Nina笑說，這種生活完全顛覆了她對奢華的想像。不僅如此，Eric還送了她一個夢寐以求的愛馬仕柏金包，價值破百萬台幣！除此之外，兩人還經常一起出國旅行，住高級Villa、享受頭等艙，走遍新加坡、杜拜、拉斯維加斯。

▲真實案例 Nina生活照 圖／Sugarbook 提供
▲真實案例 Nina生活照 圖／Sugarbook 提供

「每個月除了零用金15萬，Eric還給我信用卡刷，想買什麼就買什麼。」Nina毫不避諱地說，她甚至用這些錢投資股票、房地產，現在的財務狀況比當空姐時好太多。

這樣的生活當然引來了不少非議，Nina坦言自己也曾受到朋友的質疑：「有人說我這樣是在賣身，但我根本不在意。這是我自己的選擇，現在的生活是我掌控的，而不是被工作壓得喘不過氣。」她甚至透露，Eric曾暗示過兩人有結婚的可能性。

▲真實案例 Nina生活照 圖／Sugarbook 提供
▲真實案例 Nina生活照 圖／Sugarbook 提供

Nina的故事令人驚嘆，但也揭露了現代年輕女性在現實壓力下的「另一種選擇」。對她來說，辭掉空姐的工作，放棄穩定的薪水，換來的是更自由、奢華且令人羨慕的生活。現在的她，不再是那個被壓得喘不過氣的空服員，而是一個能夠掌控自己生活的女人。

這樣的轉變，讓Nina成為了不少女性心中的「夢幻人生」。你會做出同樣的選擇嗎？詳細資訊請見 Sugarbook官方網站

空姐 財務

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