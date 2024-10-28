快訊

手機調「深色模式」能護眼？ 醫生搖頭：傷害更大

800萬入住北市蛋黃區！ 一表看雙北總價千萬元內可買哪

地牛翻身！花蓮規模4地震 宜蘭3級、花蓮2級

全球甜點傳奇大師「和泉光一」 暌違五年再次來台

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
全球甜點傳奇大師「和泉光一」暌違五年再次來台。照片／業者提供
全球甜點傳奇大師「和泉光一」暌違五年再次來台。照片／業者提供

全球知名甜點大師和泉光一將於11月22日再次來到台灣，於台南遠東香格里拉飯店獨家呈現全球限量的甜點創作。本次活動中，他將為台灣設計專屬甜點及下午茶，並與台灣西點名師許煜新聯手推出「匠心臻藏燒菓子禮盒」。

和泉光一主廚是2024年榮獲法國Relais Desserts認證的世界級甜點大師，這項國際殊榮象徵他在甜點藝術領域的卓越成就，進一步奠定了他在全球甜點界的地位。

作為日本四國愛媛縣傳統和果子店的第三代傳人，他自幼受到家族廚藝的薰陶，將法式工藝與日本美學巧妙融合，創造出豐富層次與細膩口感的作品。憑藉多項國際賽事的傑出成績，他被譽為「日本甜點戰神」，是首位榮獲《世界巧克力大師》冠軍的日本人，並帶領日本隊在《世界糕點錦標賽》中奪得亞軍及《巧克力品項》冠軍。

和泉主廚在國際甜點賽事評審圈活躍，並於東京創立個人甜點名店「Astérisque」，成為甜點愛好者的朝聖之地。他的作品融合法式甜點的精湛工藝與日本文化的精緻美學，不僅深受日本粉絲喜愛，更吸引了來自世界各地的甜點愛好者。

在疫情後五年重返台南，對和泉光一來說，這不僅僅是甜點創作的展示，更是一段滿載特殊情感的旅程。台南曾是他國際客座生涯的重要站點，這座城市的文化與人文氛圍為他提供了豐富的靈感與回憶。此次回歸，他希望透過這場限量甜點饗宴，將這份深厚情感傳遞給台灣的甜點愛好者。

日本 甜點

延伸閱讀

疑買非法藥物 日本相機大廠奧林巴斯社長辭職

外交部祝賀日本順利完成眾議院選舉

美日軍演飛機撞地受損 日本魚鷹機全面停飛

日眾議院大選自民黨未過半 綠委：不致影響台日關係

相關新聞

BREEZEONLINE雙11檔期 精品16%現折、每日一物2折起

微風精品線上BREEZEONLINE「11.11 SUPER SALE」即將開跑，11月1日至11月18日為期18天，包...

全球甜點傳奇大師「和泉光一」 暌違五年再次來台

全球知名甜點大師和泉光一將於11月22日再次來到台灣，於台南遠東香格里拉飯店獨家呈現全球限量的甜點創作。本次活動中，他將...

啦啦隊女神立牌必收！7-ELEVEN推14款棒球周邊限時開賣 萊爾富萬聖節咖啡買1送1

迎接一系列棒球國際賽事11月起將接連在台北大巨蛋開打，掌握棒球觀賽周邊商機，7-ELEVEN宣布推出限量球衣、T-SHI...

LINE萬聖節聊天室特效限時登場 「這3組」關鍵字召喚熊大開趴

週末萬聖節變裝趴還玩不夠，LINE聊天室再給你萬聖節特效驚喜！即日起至11月1日10點期間，只要在LINE聊天室中輸入神...

桃園首家橋村炸雞進駐大江購物中心 揪55家餐飲推美食周年慶

大江購物中心將於11月6日至11月17日，集結館內55家餐飲品牌推出餐飲美食周年慶「好饗去大江」，首五日聯名卡友於餐飲店...

義大世界引進西班牙頂級煙火彈 2025跨年將施放999秒煙火

跨年盛事即將到來，義大世界今年特別引進西班牙頂級煙火彈，將在2025年1月1日凌晨0時舉辦的「2025紫耀義大、義享同樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。