全球甜點傳奇大師「和泉光一」 暌違五年再次來台

全球知名甜點大師和泉光一將於11月22日再次來到台灣，於台南遠東香格里拉飯店獨家呈現全球限量的甜點創作。本次活動中，他將為台灣設計專屬甜點及下午茶，並與台灣西點名師許煜新聯手推出「匠心臻藏燒菓子禮盒」。

和泉光一主廚是2024年榮獲法國Relais Desserts認證的世界級甜點大師，這項國際殊榮象徵他在甜點藝術領域的卓越成就，進一步奠定了他在全球甜點界的地位。

作為日本四國愛媛縣傳統和果子店的第三代傳人，他自幼受到家族廚藝的薰陶，將法式工藝與日本美學巧妙融合，創造出豐富層次與細膩口感的作品。憑藉多項國際賽事的傑出成績，他被譽為「日本甜點戰神」，是首位榮獲《世界巧克力大師》冠軍的日本人，並帶領日本隊在《世界糕點錦標賽》中奪得亞軍及《巧克力品項》冠軍。

和泉主廚在國際甜點賽事評審圈活躍，並於東京創立個人甜點名店「Astérisque」，成為甜點愛好者的朝聖之地。他的作品融合法式甜點的精湛工藝與日本文化的精緻美學，不僅深受日本粉絲喜愛，更吸引了來自世界各地的甜點愛好者。

在疫情後五年重返台南，對和泉光一來說，這不僅僅是甜點創作的展示，更是一段滿載特殊情感的旅程。台南曾是他國際客座生涯的重要站點，這座城市的文化與人文氛圍為他提供了豐富的靈感與回憶。此次回歸，他希望透過這場限量甜點饗宴，將這份深厚情感傳遞給台灣的甜點愛好者。