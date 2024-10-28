啦啦隊女神立牌必收！7-ELEVEN推14款棒球周邊限時開賣 萊爾富萬聖節咖啡買1送1

迎接一系列棒球國際賽事11月起將接連在台北大巨蛋開打，掌握棒球觀賽周邊商機，7-ELEVEN宣布推出限量球衣、T-SHIRT、球帽、紀念球以及獨家限定啦啦隊女孩壓克力立牌等14款周邊商品，於10月30日上午11點開放預購，球迷、啦啦隊迷們快手刀買起來，一起替中華隊加油打氣。

7-ELEVEN於全台逾7,000家門市，自10月30日上午11點起限量預購系列周邊，包含「限量紀念大球1280元/款」、「限量紀念球450元/款」(共3款)、「限量毛巾699元/款」、「限量T恤899元/款」(共2款)、「限量棒球帽990元/款」、「限量球衣1880元/款」(共2款)、「限量紀念水壺890元/款」(共2款)等主場與客場款式商品，讓球迷準備好滿滿行頭，進場為球員呼喊集氣、勇奪勝利。

此外，為滿足球迷收藏喜好，7-ELEVEN同步獨家推出「限量女孩胸章(3入) 299元/款」以及「限量女孩立牌(3入) 699元/款」，集結共15位啦啦隊女孩隨機款式，有機會獲得一粒、慈妹、YURI等超萌女神帶回家收藏。

而為了滿足觀賽期間球場周邊補給與宅家聚會觀賽需求，自即日起至11月12日推出熱狗、大亨堡任選第2件7折優惠；10月30日至11月3日以及11月10日起至11月26日止包含袋裝零食、小零食隨手包、杯罐、條裝、堅果、爆米花等多款類別指定商品任選第2件5折。

另外，7-ELEVEN於限定COLD STONE複合店自10月30日起全新推出茶香濃郁的「QQ蜜焙茶冰淇淋」，10月30日起至12月10日期間每周五、六、日，3oz冰淇淋任選第2杯半價，每月10號還有3oz冰淇淋第2杯只要10元；Binggrae香蕉牛奶「雪淋霜」霜淇淋則是於10月30日起至12月10日期間每周五、六、日推出使用icash 2.0或icash PAY支付享第2件半價；思樂冰10月30日起全新推出與韓團合作的「SUPER JUNIOR蜂蜜柚子風味思樂冰」，10月30日起至12月10日期間每周五、六、日全品項享第2杯7折。