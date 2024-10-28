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LINE萬聖節聊天室特效限時登場 「這3組」關鍵字召喚熊大開趴
週末萬聖節變裝趴還玩不夠，LINE聊天室再給你萬聖節特效驚喜！即日起至11月1日10點期間，只要在LINE聊天室中輸入神秘咒語「萬聖節」、「萬聖趴」、「變裝」任一組關鍵字，就可以捕捉到LINE小夥伴的神秘身影。
萬聖節聊天室特效這次可適用於雙系統手機以及電腦版，適用版本為LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上（且Android OS 7.1以上），以及LINE電腦版版本需為6.7.3以上。
若手機LINE版本為12.0.0以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版朋友訊息就能重複欣賞萬聖節特效。另外，也要記得開啟LINE設定中的「聊天室背景特效」功能。
另外，LINE也預告萬聖節當天將推出神秘的LINE主頁特效，只要iOS系統且LINE手機版本需為12.17.0以上、Android系統7.1以上且LINE手機版本需為12.17.0以上，在10月31日當天，就可以在LINE主頁找尋讓南瓜燈動態特效。
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